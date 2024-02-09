«Конечно, вы!»: Путин обвинил США в том, что они взорвали оба «Северных потока»

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У НАТО и ЦРУ нет алиби по делу о взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Такеру Карлсону.
На вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки» Путин, рассмеявшись, ответил «Конечно, вы!». Далее он пояснил, что у Карлсона, возможно, есть алиби по этому делу, а вот у ЦРУ и НАТО — его нет.
Президент отметил, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его.
Напомним, диверсия на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. При этом, в момент подрыва прокачка газа по газопроводам не производилась.
При этом, «Северный поток», в результате, был восстановлен Россией, а вот «Северный поток — 2» так и не запущен.
Соединённые Штаты Америки начали подготовку к диверсии на «Северных потоках» ещё до начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее другой известный американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack. По словам обозревателя, глава США Джозеф Байден назначил дату диверсионной операции на май 2022 года, однако, по неизвестным причинам, взрыв был отложен до сентября.
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«Искать надо того, кто хотел и мог это сделать», — подытожил глава российского государства.
Напомним, диверсия на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Взрывы произошли в экономических зонах Швеции и Дании. При этом, в момент подрыва прокачка газа по газопроводам не производилась.
При этом, «Северный поток», в результате, был восстановлен Россией, а вот «Северный поток — 2» так и не запущен.
Соединённые Штаты Америки начали подготовку к диверсии на «Северных потоках» ещё до начала специальной военной операции на Украине, заявлял ранее другой известный американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack. По словам обозревателя, глава США Джозеф Байден назначил дату диверсионной операции на май 2022 года, однако, по неизвестным причинам, взрыв был отложен до сентября.
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