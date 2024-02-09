«Конечно, вы!»: Путин обвинил США в том, что они взорвали оба «Северных потока»

У НАТО и ЦРУ нет алиби по делу о взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил президент РФ Владимир Путин во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Искать надо того, кто хотел и мог это сделать», — подытожил глава российского государства.









На вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки» Путин, рассмеявшись, ответил «Конечно, вы!». Далее он пояснил, что у Карлсона, возможно, есть алиби по этому делу, а вот у ЦРУ и НАТО — его нет.Президент отметил, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его.