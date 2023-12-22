Раскрыты новые детали о подрыве «Северных потоков»

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Соединённые Штаты Америки начали подготовку к диверсии на «Северных потоках» ещё до начала специальной военной операции на Украине, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack.
«Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод, все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца», - прокомментировал ситуацию Херш.По словам обозревателя, глава США Джозеф Байден назначил дату диверсионной операции на май 2022 года, однако, по неизвестным причинам, взрыв был отложен до сентября.
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