Конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде

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С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.
Оценивать проектные работы будет экспертное жюри из числа специалистов ведущих анимационных студий, крупных научных и промышленных организаций, а также различных образовательных и профориентационных центров. Подать заявку для участия в конкурсе можно до 31 декабря этого года на сайте, а также отправив письмо на электронную почту info@otwinta.com.
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