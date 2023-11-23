Конный поход, стартовавший из Каширы, завершился в Тульской области

Фото: администрация городского округа Кашира
В начале ноября объединенная команда клуба «Боевые искусства кавалерии», ОСП КРПОО «Единый казачий фронт» и Окской казачьей общины (Кашира) участвовала в конном походе.
Он был посвящён 82-й годовщине Битвы за Москву во время Великой Отечественной войны, подвигам 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса и Дню народного единства.
В походе участвовали 6 всадников и команда сопровождения из 6 человек. От клуба «Боевые искусства кавалерии» участие в походе принимали начальник отдела разведки Клуба хорунжий Олег Никитин на коне Сангир и начальник штаба сотник, член социально-экономического комитета ВРНС Дмитрий Любомудров на коне Вилигон.
Маршрут проходил от поселка Зендиково-Барабаново-Сетка-Мартемьяново-город Мордвес. Перед его началом участники, юнармейцы и школьники Каширы торжественно возложили цветы к Вечному огню на мемориале павших воинов в поселке Зендиково.
Благословление участники получили от отца Виталия Коценко, настоятеля храма св. Петра и Февронии (города Кашира), ответственного по работе с казачеством Каширского благочиния.
На второй день похода на конечной точке (город Мордвес, Тульская область) участники вместе со священником местного храма отслужили панихиду на воинском захоронении, возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Александра Ивановича Башкина, а также к памятнику Героев трех войн на станции Мордвес – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
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В походе участвовали 6 всадников и команда сопровождения из 6 человек. От клуба «Боевые искусства кавалерии» участие в походе принимали начальник отдела разведки Клуба хорунжий Олег Никитин на коне Сангир и начальник штаба сотник, член социально-экономического комитета ВРНС Дмитрий Любомудров на коне Вилигон.
Благословление участники получили от отца Виталия Коценко, настоятеля храма св. Петра и Февронии (города Кашира), ответственного по работе с казачеством Каширского благочиния.
На второй день похода на конечной точке (город Мордвес, Тульская область) участники вместе со священником местного храма отслужили панихиду на воинском захоронении, возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Александра Ивановича Башкина, а также к памятнику Героев трех войн на станции Мордвес – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
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Мария Фирсова