Олег Дедов из Каширы стал чемпионом России по бодибилдингу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Москве прошёл турнир по бодибилдингу GRAND PRIX NBC 9 Федерации современного бодибилдинга и фитнеса.
В турнире участвовал инструктор МАУ «Спортклуб Кашира» Олег Дедов. Он стал чемпионом России в категории Classic Physique 178+ сантиметров. В этом году призовой фонд турнира составил почти 2,5 миллиона рублей. Соревнования проходили в Москве, в них приняли участие ведущие бодибилдеры со всей страны.
Чемпион Олег Дедов является инструктором МАУ «Спортклуб Кашира».
Ранее сообщалось, что жительница Каширы стала одной из победительниц Федеральной акции «Русский Крым и Севастополь», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева получила возможность отправиться на экскурсию в Крым. За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.
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Чемпион Олег Дедов является инструктором МАУ «Спортклуб Кашира».
Девятиклассница из Каширы Дарья Ребдева получила возможность отправиться на экскурсию в Крым. За путь дней увлекательного путешествия, которое проходило с 16 по 21 октября, победители смогли посетить Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие музейные комплексы города.
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Мария Фирсова