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Консультант Семеренко: Завершать сопроводительное письмо надо призывом к встрече

21 февраля 2024, 13:01
Фото: istockphoto.com/GaudiLab

Фото: istockphoto.com/GaudiLab

Карьерный эксперт московского центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко дала рекомендации по составлению грамотного сопроводительного письма для приёма на работу.
Она отметила, что в письме важно приветствовать потенциального работодателя, а также без лишней информации обозначить те навыки и умения, которые будут полезны на рабочем месте. В заключении письма стоит призвать работодателя к действию.

«Убедите работодателя назначить вам встречу. На ней вы уже подробно расскажете, какую пользу сможете принести компании. Закончить письмо стоит контактами, по которым с вами можно будет оперативно связаться», — заключила в беседе с RT Семеренко.


Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы появится более 14 тыс. дополнительных рабочих мест.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят на северо-востоке Москвы 12 объектов городской инфраструктуры общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Так, в четырёх районах столицы возведут 4 детских сада суммарно на 825 мест и две школы для 1,2 тыс. учеников. Благодаря этому будет создано более 14 тыс. рабочих мест», – приводит АГН «Москва» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ранее сообщалось, что эксперты Авито Работы провели опрос среди 7 000 работающих россиян и выяснили их уровень работоспособности в январе 2024 года.

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#эксперты
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#россияне
#письма
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Юрист Соловьёв поддержал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
21 февраля 2024, 14:11

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв поддержал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов, назвав его долгожданным.
«Инициатива долгожданная, механизмы кредитной вакханалии давно требовали корректировки и использовались мошенниками. Сейчас актуальным является механизм реализации нового закона и доступность самозапрета. Предполагается, что для установки самозапрета будет достаточно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги», указав свой ИНН», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

Он выразил надежду на то, что мошенники долгое время не смогут найти метод обхода такой системы.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что проблему кредитной задолженностей не решить без повышения зарплат гражданам.

«У нас не такой высокий уровень относительно нашей производительности труда зарплат. То есть при нашей производительности труда мы должны зарабатывать больше. И без повышения доходов проблему задолженности не решить», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Разуваев.

А до этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания несущественных долгов.

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#мошенники
#долги
#кредит
#деньги
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Путин прибыл в Казань, где встретится с некоторыми зарубежными лидерами
21 февраля 2024, 13:40

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой прилетел в Казань, столицу Татарстана. Там российски лидер поучаствует в открытии «Игр будущего» и встретится с лидерами из других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии открытии открытия международного мультиспортивного турнира также придут главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также в город приехал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Игры Будущего» будут проходить в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Мероприятие станет первыми международными мультиспортивными соревнованиями по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал». Тремин означает вид спортивных и развлекательных мероприятий, где сочетается физическая активность и взаимодействие с виртуальной средой. Участники подвергают себя различным нагрузкам и выполняют упражнения в реальном мире, будучи подключенными к цифровой среде с помощью носимых устройств, датчиков, трекеров и гарнитур.

Ранее Путин вручил награды отличившимся в СВО военнослужащим Воздушно-космических сил. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
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#игры
#казань
#рф
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Синоптик Цыганков предрёк сохранение тёплой погоды на следующей неделе в Москве
21 февраля 2024, 13:29

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в начале следующей недели тёплая погода в Москве сохранится.
«На понедельник-вторник, 26 и 27 февраля, – тоже небольшая облачность. Осадков не ожидается. В ночь на понедельник будет 0…-5°C. В ночь на вторник – похолоднее: столбики термометров покажут -3…-8°C. Дневная температура в эти дни прогнозируется в пределах -2…3°C», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Цыганков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что оттепель в столицу придёт уже во второй половине этой недели.

«Сегодня 0...-5 °С, во второй половине дня пойдёт небольшой снег. В четверг тоже небольшой снег, ночью -1...-6, а днём столбики термометра будут колебаться около 0°С», — прокомментировал в беседе с RT Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во второй половине этой недели в столице будет наблюдаться повышение температур.

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#температура
#погода
#москва
#зима
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Участникам СВО, проходящим лечение в госпитале в Балашихе, передали подарки к 23 февраля
21 февраля 2024, 13:06

Фото: Евгений Гибадуллин

35 подарочных наборов и письма от школьников передали участникам СВО, находящимся на реабилитации в филиале №3 госпиталя имени Бурденко в Балашихе, в преддверии Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат Горсовета Юрий Мельников, а также юнармейцы и члены «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сегодня передали нательное белье и наборы для бритья – то, о чём нас ранее просили ребята. Поздравили героев с наступающим Днем защитника Отечества, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к семьям», — сказал Тарас Ефимов.
Он добавил, что регулярно посещает госпиталь вместе с волонтёрами.

«Мы привозим подарки, поздравляем с праздниками бойцов, уточняем, какая помощь необходима», — пояснил Ефимов.

Письма и открытки военным передала ученица 8 класса, член «Юнармии» София Меньшаева. Она рассказала, что положительная реакция солдат на эти послания заставила её растрогаться до слёз.

В конце встречи Тарас Ефимов поздравил с наступающим праздником начальника и врачей госпиталя и поблагодарил их за работу.

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#сво
#23 февраля
#поздравление
#балашиха
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Подмосковным пассажирам напомнили об автобусных маршрутах до метро «Котельники»
21 февраля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компания «Мострансавто» обслуживает восемь автобусных маршрутов, связывающих разные локации в Московской области со станицей метро «Котельники» в Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Самым популярным маршрутом с начала 2024 года стал маршрут № 348, отправляющийся к метро «Котельники» от автостанции в Лыткарине. На нём было совершено уже более 526 тысяч поездок», — отмечается в сообщении.
Вторым по популярности стал маршрут №470, курсирующий между метро «Котельники» и Дзержинским. Там было совершено 160 тысяч поездок. Замыкает топ-3 маршрут № 904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники», которым с начала года воспользовались 153 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, до станции метро «Котельники» следуют маршруты № 324 из Бронниц, № 330к из Зарайска, № 424 из Раменского и маршруты №441 и №478 из Жуковского. На них совершено уже около 336 тысяч поездок.

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#котельники
#мострансавто
#автобусы
#московская область
#подмосковье
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Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России
21 февраля 2024, 12:47

Фото: iStock/designer491

21 февраля Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкционных мер против Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.
«Сегодня послы ЕС достигли принципиального соглашения о 13-м пакете санкций в рамках продолжающейся агрессии России против Украины», — заявил представитель Бельгии в Евросоюзе, назвав его «одним из самых масштабных пакетов, одобренных ЕС».
Новый пакет санкций предусматривает включение в черный список около 200 физических и юридических лиц, но не включает в себя новых отраслевых мер. Европейские чиновники планируют окончательно принять пакет к 24 февраля, годовщине начала российской специальной военной операции в Украине.

Европейский Союз заявляет, что санкции направлены на ослабление российской экономики, ограничение ее способности вести войну и принуждение к прекращению агрессии против Украины. Однако следует отметить, что эффективность санкционных мер может быть ограниченной в долгосрочной перспективе, и их воздействие на экономику ЕС также необходимо учитывать. Как отмечал президент Владимир Путин, политика экономического давления на Россию — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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#санкции
#политика
#ограничения
#ес
#рф
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Корниец предложил ввести практику переработки завядших цветов
21 февраля 2024, 12:37

Фото: istockphoto.com/amadea

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой ввести вторичное использование и переработку завядших букетов в крупных мегаполисах страны.
Он отметил, что эта инициатива станет особенно актуальной в преддверии Международного женского дня.

«Прошу оценить идею о внедрении практики вторичного использования и переработки завядших букетов в крупных городах нашей страны. К примеру, можно установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов по согласованию с локальными сельскохозяйственными или экологическими организациями», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Ранее сообщалось, что Московская область вновь оказалась в числе лидеров в рейтинге по качеству жизни в регионах России, заняв третье место.

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#экология
#цветы
#переработка
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Новый водовод в Люберцах запустят в августе, чистую воду получат более 65 тысяч жителей
21 февраля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Строительство водовода ведётся в посёлке Томилино городского округа Люберцы, в настоящее время его готовность составляет 70%. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Глава региона отметил, что создание водовода в Томилине является первым этапом масштабных работ, соглашение о производстве которых Московская область подписала с Мосводоканалом в 2021 году.

«Хочу, во-первых, поблагодарить вас за выполнение сроков, во-вторых, за слаженность действий. (…) Первый этап завершим уже в августе этого года, после чего положительные изменения почувствуют 65 тысяч жителей Томилина», — сказал Воробьёв.
Длина водовода составит 5 километров, он свяжет посёлок Томилино с жилыми комплексами «Томилино-1» и «Томилино-2», «Жилино-1», «Жилино-2» и «Жилино-3», ЖК «Тройка РЭД», а также с коттеджным посёлком Прерий. Чистую московскую воду получат около 65 с половиной тысяч человек.

На втором этапе строительства новый водовод продлят ещё на два километра — до посёлков Октябрьский и Мирный. Его планируют сдать в эксплуатацию к весне 2025 года, чистую воду получат ещё 22 тысячи местных жителей.

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#люберцы
#томилино
#водоснабжение
#андрей воробьёв
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Законопроект об эвтаназии бездомных животных приняли в Тыве
21 февраля 2024, 12:23

Фото: iStock/DmyTo

Республика Тыва приняла неоднозначный закон об эвтаназии бездомных животных, вызвавший бурную общественную реакцию. Этот шаг направлен на решение растущей проблемы бродячих животных и безопасности людей.
Закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Для этого животных с агрессивным поведением, представляющих угрозу для людей, будут устранять физически. Меры включают в себя профилактику инфекционных заболеваний, передающихся через бродячих животных и контроля популяции бездомных собак и кошек.

Как следует из принятого закона, эвтаназия животных будет производиться только после тщательного обследования ветеринарами. Врачи должны констатировать наличие агрессивного поведения животного. Решение об усыплении будет принимать специальная комиссия, созданная местными властями.

Закон также предусматривает создание пунктов временного содержания для бездомных животных, где они будут получать необходимое лечение и вакцинацию.

Общество неоднозначно отреагировало на принятие нового закона. Одни поддерживают необходимость контроля популяции бродячих животных, представляющих угрозу для здоровья и безопасности. Другие же осуждают эвтаназию как жестокий и бесчеловечный метод.
Защитники животных утверждают, что существуют более гуманные альтернативы эвтаназии, такие как стерилизация/кастрация, вакцинация и программы усыновления. Они также указывают на отсутствие доказательств того, что эвтаназия эффективно решает проблему бродячих животных.

Закон вступил в силу и уже применяется в Республике Тыва. Ожидается, что он приведет к сокращению популяции бродячих животных и снижению рисков для здоровья населения.

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