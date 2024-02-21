Консультант Семеренко: Завершать сопроводительное письмо надо призывом к встрече

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Карьерный эксперт московского центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко дала рекомендации по составлению грамотного сопроводительного письма для приёма на работу.
Она отметила, что в письме важно приветствовать потенциального работодателя, а также без лишней информации обозначить те навыки и умения, которые будут полезны на рабочем месте. В заключении письма стоит призвать работодателя к действию.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы появится более 14 тыс. дополнительных рабочих мест.
Ранее сообщалось, что эксперты Авито Работы провели опрос среди 7 000 работающих россиян и выяснили их уровень работоспособности в январе 2024 года.
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«Убедите работодателя назначить вам встречу. На ней вы уже подробно расскажете, какую пользу сможете принести компании. Закончить письмо стоит контактами, по которым с вами можно будет оперативно связаться», — заключила в беседе с RT Семеренко.
«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят на северо-востоке Москвы 12 объектов городской инфраструктуры общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Так, в четырёх районах столицы возведут 4 детских сада суммарно на 825 мест и две школы для 1,2 тыс. учеников. Благодаря этому будет создано более 14 тыс. рабочих мест», – приводит АГН «Москва» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Ранее сообщалось, что эксперты Авито Работы провели опрос среди 7 000 работающих россиян и выяснили их уровень работоспособности в январе 2024 года.
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Мелисса Тимофеева