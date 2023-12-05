Консультант Валинуров: «Реальная безработица выше официальной статистики»

Фото: istockphoto.com/mapo
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил о том, что реальная безработица в России выше, чем официальные показатели статистики.
«Говорить о том, что нет трудовых ресурсов, — это точно преувеличение. Сейчас очень много людей, которые находятся в поиске вариантов и являются безработными. Но условный топ-менеджер с заработной платой 500 тыс. или миллион рублей точно не пойдёт в службу занятости. Даже с зарплатой от 100 тыс. люди редко становятся на учёт. Это обычно делают те, у кого заработные платы около 20-50 тыс., и пособие для них является важным. Поэтому реальная безработица выше, чем говорит официальная статистика», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.
По его словам, такая ситуация усугубляется тем, что компании предъявляют слишком жёсткий и длинный список требований к соискателю. Работодатели могут исправить это, более гибким подходом к найму. А вот для соискателей специалист рекомендовал налаживать личные, горизонтальные связи.
Читайте также:
Депутат Сухарев: Надо отменить взыскания за опоздание на работу из-за непогоды
Опрос: Для большинства россиян важна забота работодателя об их здоровье
Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
Мелисса Тимофеева