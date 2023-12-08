Концерн «Калашников» начал поставку в войска комплектов снаряжения «Стрелок»

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Концерн «Калашников» начал поставлять в войска Вооруженных сил РФ новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Такая амуниция будет являться комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских солдат.
Как сообщили представители производителя, до конца нынешнего года планируется передать в распоряжение министерства обороны 25 тысяч комплектов боевого снаряжения. Отмечается, что в ходе тестов и испытаний «Стрелок» доказал свою важность, полезность и удобство в использовании.
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Александр Бойцов