Российские снайперы получили высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Российские снайперы получили новейшие высокоточные винтовки Raptor для работы в зоне проведения спецоперации. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор компании-производителя оружия BespokeGun Ярослав Табольский.
Он сообщил, что снайперы с новым оружием в ближайшее время отправятся в зону СВО.
По словам Табольского, каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.
Высокоточная тактическая винтовка BespokeGun Raptor Tactical .338 LM уже используется снайперами в зоне проведения спецоперации. Она способна поражать цель на расстоянии до 1850 метров. Также, благодаря инновационной разработке, опытный снайпер может осуществить два выстрела в одну и ту же точку.
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По словам Табольского, каждая винтовка разработана под требования конкретного стрелка, что позволяет обеспечить высокую точность выстрела.
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Анастасия Чинкова