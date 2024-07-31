Конюхов поставил мировой рекорд по путешествию на льдине у Северного полюса

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Российский путешественник Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд по длительности пребывания на льдине у Северного полюса в полном одиночестве. Об этом со ссылкой на Международный центр путешествий Конюхова сообщает ТАСС. Первопроходец жил на льдине почти 21 день, за это время она проплыла 239 километров.
Сообщается, что Федор Конюхов оборудовал для жизни на льдине три палатки — в одной он жил, в другой хранил еду и оборудование, а третья была часовней. При этом расстояние, которое проплыло «ледяное судно», также подпало под новый мировой рекорд, который раньше устанавливал тоже россиянин.
В прошлом году Конюхов также поставил мировой рекорд, пролетев на воздушном шаре из Кировска в Мурманской области до Хатанги в Красноярском крае. Общая протяженность пройденного пути составила 2540 километров. Это расстояние стало рекордом среди беспосадочных полетов, опередив путешествие японского пилота Мичио Канда 1994 года на 174 километра.
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