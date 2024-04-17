Фёдор Конюхов впервые в истории долетит на мотопараплане до Северного полюса

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Путешественник Фёдор Конюхов поделился планами на лето и рассказал, что планирует впервые в истории долететь до Северного полюса на мотопараплане, где в одиночестве проведёт весь летний сезон.
«Лето будет интересное, напряженное. Мы хотим с другом, с хорошим пилотом, лётчиком Игорем Потапкиным долететь до Северного полюса от Земли Франца-Иосифа. В это время туда подойдёт ледокол и привезёт мне снаряжение, чтобы разбить там полярную станцию одиночки. Игоря и мотопарапланы заберут. Это будет впервые – долететь до Северного полюса на мотопараплане», – рассказал в беседе с «Москвой 24» Конюхов.
А большинство россиян, тем временем, не намерены брать отпуск на майские праздники. Опрос SuperJob показал, что 57% респондентов во время праздничных дней не станут уходить на каникулы, 18% будут работать по сменному графику, и лишь 13% оформят официальные отгулы. Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.
Ранее юрист Илья Русяев заявлял, что больше выходных можно получить, уходя в отпуск в августе и октябре.
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