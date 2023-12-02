Корабли Тихоокеанского флота прибыли во вьетнамский порт Камрань

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли во вьетнамский порт Камрань в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.
По прибытии в порт российских моряков встретили генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве в республике.
В ТОФ добавили, что во время стоянки в порту моряки станут участниками нескольких мероприятий, для них организована культурная программа и спортивные соревнования с вьетнамскими моряками.
Отмечается, что корабли будут находиться в Камрани до 4 декабря.
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В ТОФ добавили, что во время стоянки в порту моряки станут участниками нескольких мероприятий, для них организована культурная программа и спортивные соревнования с вьетнамскими моряками.
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Анастасия Чинкова