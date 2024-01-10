Крещения Господня 2024: как подготовиться к купанию в проруби и правильно окунаться

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Крещение является одним из главных православных праздников. Торжество отмечают 19 января, однако подготовка к нему начинается 18 числа, тогда же приходит время крещенского купания. В ледяные проруби окунаются не только верующие, но и те, кто является любителем закаливания и хочет испытать силу духа. В чем суть этого обряда, как подготовиться к купанию и сделать его безопасным, читайте в материале «Радио 1».
Крещение: что означает праздник
Крещение Господне установлен в честь евангельской истории о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому в канун праздника во всех православных храмах проходит обряд водосвятия. Прорубь, в которую принято погружаться, символизирует реку, в которую вошел Иисус. Участники купания трижды погружаются в воду с головой и крестятся со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!».
Купание в проруби на Крещение: польза или вред
Систематическое окунание в холодную воду помогает улучшить кровообращение, однако это следует делать только здоровым людям. Резкая смена температуры увеличивает нагрузку на сердце, повышает давление, учащает пульс, поэтому перед погружением следует проконсультироваться с врачом.
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Дополнительный риск создаст разовое окунание в прорубь без соответствующей подготовки. Категорически запрещено купание в холодной воде людям с хроническими заболеваниями сердца, страдающим циститом, нефритом, нестабильным давлением.
Как подготовиться к купанию в проруби
Начать подготовку к погружению в прорубь с ледяной водой следует за несколько месяцев. Специалисты советуют употреблять в пищу овощи и фрукты, которые имеют красный и оранжевый цвета. Такие продукты способствуют выработке гемоглобина, который улучшает кровообращение.
Также следует начать закаливание, постепенно понижая температуру воды. Помочь организму адаптироваться к низкой температуре поможет контрастный душ.
Перед самим погружением в холодную воду необходимо сделать несколько разогревающих упражнений: 10-15 приседаний и отжиманий. В первый раз окунаться лучше по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
Погружаться в воду в первый раз надо на задержке дыхания. Чтобы не допустить переохлаждения организма специалисты рекомендуют купаться в проруби не больше одной минуты.
После выхода из воды нужно хорошо растереть тело. Начать следует с головы и плеч. Затем растирается поясница, икры и ступни.
Купание на Крещение: температура воды
Закаленные люди могут окунаться в прорубь при любой температуре, однако новичкам не следует погружаться при морозе больше 10 градусов, так как более низкие температуры создают зону риска для неподготовленного организма.
Крещенские купания: как выбрать прорубь
Окунаться в воду можно только в специально оборудованных прорубях. Возле таких водоемов часто дежурят врачи скорой помощи и спасатели. Об освященных прорубях можно узнать в храме перед Крещением или на сайте местной администрации. В одиночестве погружаться в купель нельзя. Категорически нельзя резко прыгать в воду и нырять, так как возможно подводное течение.
Окунание в прорубь: что можно и нельзя делать
Во время погружения в прорубь на Крещение важно помнить, что это часть важного религиозного праздника и к нему нужно относится с уважением. Нельзя сквернословить, шуметь, смеяться или кричать. Выбирать одежду, которая будет надета после купания, следует удобную, свободную. На ней не должно быть мелких пуговиц, множество застежек и т.д.
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После окунания в прорубь можно выпить горячий чай. Употреблять алкогольные напитки до или после процедуры погружения категорически запрещено.
Крещение 2024: где искупаться в Московской области
Для купаний на Крещение организовываются купели практически во всех округах. Места оснащают безопасными спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Везде дежурят врачи, спасатели и полиция.
Ознакомиться с купелями Московской области можно на сайте Епархиальной комиссии по паломнической деятельности.
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Анастасия Крестьянова