Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Посещение бани и купание в проруби оказывают давление на сосуды, поэтому некоторым категориям людей такой досуг может быть опасен. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
По её словам, люди, не имеющие серьёзных проблем со здоровьем, могут посещать баню и купаться в проруби, но с осторожностью. Не следует сильно перегреваться или переохлаждаться, поскольку происходит сильное давление на сосуды.
Собеседница RT объяснила, что при нахождении в бане или сауне более 10 минут, происходит расширение сосудов. Если же сразу после этого прыгнуть в прорубь, сосуды резко сузятся, что крайне вредно для здоровья.
В связи с этим, Лапа посоветовала сначала облиться тёплой водой, чтобы не произошло резкого перепада температур.
Также терапевт призвала пройти обследование, прежде чем начинаться закаляться. Стоит сходить к врачу и сдать анализы, чтобы понимать, насколько организм готов к таким нагрузкам. К сожалению, нередки случаи, когда закаливание без подготовки приводило к трагичным последствиям.
В заключение врач рассказала, что после первого погружения в прорубь следует насухо вытереться и очень тепло одеться, поскольку в переохлаждённом организме начинают активироваться вирусы, что может приводить к воспалительным процессам.
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Собеседница RT объяснила, что при нахождении в бане или сауне более 10 минут, происходит расширение сосудов. Если же сразу после этого прыгнуть в прорубь, сосуды резко сузятся, что крайне вредно для здоровья.
Также терапевт призвала пройти обследование, прежде чем начинаться закаляться. Стоит сходить к врачу и сдать анализы, чтобы понимать, насколько организм готов к таким нагрузкам. К сожалению, нередки случаи, когда закаливание без подготовки приводило к трагичным последствиям.
В заключение врач рассказала, что после первого погружения в прорубь следует насухо вытереться и очень тепло одеться, поскольку в переохлаждённом организме начинают активироваться вирусы, что может приводить к воспалительным процессам.
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Анастасия Чинкова