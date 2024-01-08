Радио1
Главная / Новости / Общество/ Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани

Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани

08 января 2024, 11:21
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посещение бани и купание в проруби оказывают давление на сосуды, поэтому некоторым категориям людей такой досуг может быть опасен. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
По её словам, люди, не имеющие серьёзных проблем со здоровьем, могут посещать баню и купаться в проруби, но с осторожностью. Не следует сильно перегреваться или переохлаждаться, поскольку происходит сильное давление на сосуды.

Собеседница RT объяснила, что при нахождении в бане или сауне более 10 минут, происходит расширение сосудов. Если же сразу после этого прыгнуть в прорубь, сосуды резко сузятся, что крайне вредно для здоровья.


В связи с этим, Лапа посоветовала сначала облиться тёплой водой, чтобы не произошло резкого перепада температур.

Также терапевт призвала пройти обследование, прежде чем начинаться закаляться. Стоит сходить к врачу и сдать анализы, чтобы понимать, насколько организм готов к таким нагрузкам. К сожалению, нередки случаи, когда закаливание без подготовки приводило к трагичным последствиям.

В заключение врач рассказала, что после первого погружения в прорубь следует насухо вытереться и очень тепло одеться, поскольку в переохлаждённом организме начинают активироваться вирусы, что может приводить к воспалительным процессам.

Читайте также:

Дерматолог Галлямова перечислила основные признаки обморожения

Жителей Подмосковья предупредили о том, что алкоголь во время крещенских купаний может быть смертельно опасен

Россиянам рассказали, чем чревато купание в проруби для неподготовленного человека
#баня
#купание
#врач
#терапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков
Forbes: Маск заявил, что в его организме не нашли следов наркотиков
08 января 2024, 11:33

Фото: iStock/DedMityay

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические вещества, пишет Forbes.
Владелец Tesla и SpaceX заявил, что за последние несколько лет в его организме не обнаружено «следов» алкоголя или запрещенных веществ, о чем свидетельствуют результаты выборочных тестов. Таким образом он опроверг информацию о том, что употребляет наркотики, в чем прежде его обвинили американские СМИ.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что в совете директоров, принадлежащих Илону Маску компаний, высказали опасения в связи с употреблением предпринимателем наркотиков, так как это может негативно сказаться на судьбе активов, которыми владеет бизнесмен. При этом авторы статьи сослались на собственные, неназванные источники.

Читайте также:

Совет директоров Tesla и SpaceX обеспокоен пристрастием Илона Маска к наркотикам

Маск: «Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой идеей»

Илон Маск сообщил о самой большой проблеме человечества
#наркотики
#бизнесмен
#сми
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Частная котельная в Климовске из-за аварии перейдёт на баланс муниципалитета
08 января 2024, 11:23

Частная котельная в подмосковном Климовске, где произошла авария, будет передана в муниципалитет, а жильцам, которые остались в домах без тепла, проведут перерасчет.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Котельная располагается на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. По словам губернатора, достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.

«У нас прошли переговоры с директором, котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», - сказал Андрей Воробьев.
В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания. Они располагаются на базе:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).

Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.

Читайте также:

Губернатор Воробьев встретился с управдомами Климовска по вопросам отопления

В Климовске в течение ближайших часов восстановят теплоснабжение уже 90% домов

Воробьёв сообщил о восстановлении теплоснабжения в нескольких домах Климовска
#андрей воробьёв
#политика
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала двух жителей ЛНР за шпионаж в пользу Киева
В ЛНР задержали двух пособников Службы безопасности Украины
08 января 2024, 11:07

Фото: iStock/irene_rebrova

Двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Один из задержанных собирал сведения о местах расположения военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР. Впоследствии полученные данные передавались сотрудникам Службы безопасности Украины. Второй фигурант уголовного дела собирал информацию о сотрудниках правоохранительных органов региона, которые также были переданы украинским кураторам. Информация, содержащая сведения о военной технике и сотрудниках передавалась посредством мессенджеров или при личных встречах, уточнили в ФСБ.

В настоящее время возбуждено дело о шпионаже. Продолжается установление всех причастных к преступлению лиц.

Читайте также:

ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии в Челябинской области

Диверсантов задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Ярославле

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области
#фсб
#теракт
#лнр
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дерматолог Галлямова перечислила основные признаки обморожения
08 января 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Алексей Романов

Профессор, доктор медицинских наук врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала RT об основных признаках обморожения и правилах оказания первой помощи.
По её словам, лёгкая степень поражения обычно выражается в покраснении и шелушении кожи. Как правило, поражаются кончики пальцев ног и рук.

Самой тяжёлой формой обморожения является некроз тканей, при котором появляется отёчность и покраснения. При таких симптомах следует обращаться к врачу.

Собеседница RT рассказала, что такое тяжёлое обморожение встречается крайне редко. Однако, если такое и происходит, то как правило с людьми, которые употребляют алкоголь, поскольку их болезненные ощущения притупляются.

Галлямова также дала советы для тех, кто столкнулся с обморожением. В первую очередь следует растереть замёрзшие части тела, а затем смазать их жирным кремом. Также она посоветовала выпить горячий чай с имбирём.

Читайте также:

Истринский врач Гринчук рассказал, что делать при переохлаждении и обморожении

Четырёх человек с обморожением госпитализировали в Санкт-Петербурге

Иностранец попал в ДТП под Выборгом и насмерть замерз в лесу
#мороз
#здоровье
#советы
#врач
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
08 января 2024, 10:32

Фото: istockphoto/NiseriN

Из-за проблем с электричеством и отоплением два петербургских торгово-развлекательных комплекса 7 января приостановили работу.
78.ru пишет, что ТРК «Балкания NOVA» и «Международный» приостановили свою работу. В «Балкания NOVA» возникли проблемы с электричеством. В ТРК «Международный» произошла авария на инженерных сетях.

Сообщалось, что прокуроры Московской области добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере жилищно-коммунального хозяйства в нескольких городах региона. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

В нескольких городах Московской области наблюдается коммунальный коллапс. Огромное количество людей по разным причинам остались без горячей воды или отопления.

В пресс-службе отметили, что прокуратура вмешалась в решение проблем в сфере ЖКХ. В результате чего были устранены последствия произошедших аварий, а также произведены необходимые работы по ремонту систем в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиево-Посаде, Балашихе, Химках, Щёлково и других населённых пунктах Подмосковья.

Читайте также:

Подмосковные прокуроры добились устранения коммунальных аварий

Губернатор Воробьев встретился с управдомами Климовска по вопросам отопления

Воробьёв сообщил о восстановлении теплоснабжения в нескольких домах Климовска
#санкт-петербург
#новости
#отопление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали условия, при которых можно не выплачивать алименты
08 января 2024, 10:22

Фото: iStock/Sergey Dementyev

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказала в беседе с RuNews24.ru как происходит взыскание задолженности по алиментам, а также перечислила случаи, в которых экс-супруг может не выплачивать деньги.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести государственную гарантию на выплату долгов по алиментам. Согласно этому предложению, если федеральные приставы не могут взыскать с гражданина задолженности по алиментам в течение шести месяцев, то часть суммы будет выплачиваться матери из государственного бюджета. А с должником государство будет вести судебную тяжбу.

Комментируя это предложение Пшеничникова отметила, что вопрос невыплаты алиментов всё чаще встаёт на повестке дня у депутатов. Однако, несмотря на принимаемые меры, задолженность по выплатам продолжает расти.

По словам специалиста, в настоящее время, по Семейному кодексу РФ, при уклонении от выплат взыскивается сумма ежемесячного пособия на ребёнка. Этот процесс происходит следующим образом: матери выплачивается соответствующая сумма из бюджета государства, а с отца, в свою очередь, взимается та же сумма, плюс ещё 50% от неё и штраф.

Пшеничникова перечислила RuNews24.ru случаи, при которых экс-супруги могут получить алименты:

  1. экс-жена беременна, а возраст общего ребёнка не превышает трёх лет;
  2. нетрудоспособность бывшего супруга, если он стал таковым до расторжения брака или в течение одного года с момента развода;
  3. бывший супруг ухаживает за совместным ребёнком-инвалидов до достижения 18 лет или за общим ребёнком-инвалидом с детства I группы
  4. бывший супруг становится нуждающимся, по достижению пенсионного возраста, в течение пяти лет после развода и при условии, что брак длился долгое время;
  5. получателем является супруг, у которого проживают дети.
При этом есть ситуации, при которых исключается наказание должника за неуплату алиментов:

  1. болезнь или нетрудоспособность;
  2. призыв плательщика на службу в армию;
  3. задержки при переводе денежных средств в банке;
  4. несвоевременная выплата зарплаты.
Читайте также:

«Доска позора»: В России создадут публичный реестр должников по алиментам

Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка

В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты
#алименты
#выплаты
#бюджет
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородских детей отправят на отдых в Крым и в другие регионы
08 января 2024, 10:06

Фото: istockphoto/ipolonina

Детей из Белгородской области направят в Крым на отдых и восстановление.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас в середине января начнёт работать наш круглогодичный санаторий «Бригантина «Белогорье» в Крыму. Мы уже запланировали поездку 277 детей из Шебекинского округа, поэтому возможности у нас есть», – сообщил в Telegram-канале Гладков.
Родители смогут обратиться в администрацию города, региональное Минобразование и к директорам школ, чтобы \ направить детей на оздоровление.

Таким образом будет сформированы запрос, группы, а потом дети будут отправлены на отдых.

Также прорабатывается возможность направить детей в загородные лагеря других российских регионов.

В связи с постоянными обстрелами региона со стороны ВСУ в нескольких районах Белгородской области решили продлить зимние школьные каникулы.

Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Читайте также:

Жителям Белгорода предложено выехать в Старый Оскол и Губкин

Украинские СМИ начали говорить об отсутствии союзников

Над Белгородской областью перехвачена ракету С-200
#белгород
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьев встретился с управдомами Климовска по вопросам отопления
08 января 2024, 09:22

Андрей Воробьев сообщил, что частная котельная, где произошла авария, будет передана в муниципалитет.
Такая мера позволит осуществлять контроль за её работой. Жильцам пострадавших домов проведут перерасчет за отопление и электроэнергию.

«Произошла очень серьёзная авария. Уже сейчас ясно, была нарушена эксплуатация, технология, что привело сначала к аварии, а затем к непродуманным действиям, которые сегодня заставляют город восстанавливать всю магистраль. У нас работают 200 человек, мы привлекли специалистов из разных муниципалитетов. Нам с большим трудом удалось запустить второй котёл, что позволило поднять температуру и необходимый объём горячей воды», - рассказал Андрей Воробьёв.
Котельная располагается на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. По словам губернатора, достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.

«У нас прошли переговоры с директором и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», - сказал Андрей Воробьев.
Управдомы поинтересовались, когда будут подключены социальные объекты - в частности, школы и детские сады.

«Мы делаем все, чтобы запустить их как можно раньше, работаем круглосуточно. Понимаем, что во вторник детям идти в школу, в детский сад. Прежде всего, мы должны дать тепло в дома, и затем тут же перейдем к запуску социальных объектов», - ответил Андрей Воробьев.
Жильцам сделают перерасчет по оплате ЖКУ. «Мособлэнерго» оперативно производит замену трансформаторов, на время производства работ используются ПЭС, сроки восстановления электроснабжения не превышают нормативов.

В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания. Они располагаются на базе:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).

Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.

Помощь жителям Климовска оказывают волонтеры. Всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112.

Читайте также:

В Климовске в течение ближайших часов восстановят теплоснабжение уже 90% домов

Воробьёв сообщил о восстановлении теплоснабжения в нескольких домах Климовска

Подмосковные прокуроры добились устранения коммунальных аварий
#подмосковье
#новости
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские полицейские дежурят на пункте пропуска с Польшей
08 января 2024, 08:28

Фото: istockphoto/ElcovaLana

Полицейские из Калининграда обеспечивают общественный порядок и безопасность движения на пропускном пункте из Калининградской области в Польшу.
Там образовалась очередь из машин, пишет Telegram-канал МВД 39.

«По указанию начальника УМВД России по Калининградской области, полицейские несут службу возле пункта пропуска Мамоново – Гжехотки. Там на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, которые выезжают на территорию сопредельного государства», - сказано в сообщении.
РИА Новости пишет, что обстановка на пункте пропуска спокойная. Сотрудники полиции проводят беседы с водителями, интересуются обстановкой, и пытаются помочь, если это необходимо.

Например, полицейские увидели, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок. Сотрудники полиции помогли водителю объехать очередь и как можно скорее пройти пограничный контроль в мороз.

7 января на пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 образовалась очередь из 150 машин на выезд из Калининградской области в Польшу. Все автомобили с иностранными номерами.

Читайте также:

На Крымском мосту в пробку попали 900 машин

В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов

Украина временно остановила работу КПП на польской границе
#пробки
#польша
#граница
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф