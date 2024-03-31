Крупнейшая книжная сеть Украины начала продажу мемуаров хорватского нациста

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Крупнейшая украинская книжная сеть начала продавать мемуары хорватского фашиста Анте Павелича. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Павелич являлся главой марионеточного правительства Хорватии, выступавшей союзницей нацистской Германии в 1941-1945 годах. Он был палачом евреев, сербов и цыган, сообщил глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.
Он добавил, что указами Павелича были убиты свыше 30 тысяч хорватских евреев. Большинство из них казнили в концлагере Ясеновац.
При этом, по словам Долинского, в выпущенной книге об этом не говорится. А в аннотации написано лишь то, что Павелич боролся за независимость возглавляемой им Хорватии.
Книга мемуаров получила своё название от девиза нацистской ультраправой организации, действовавшей во времена Второй мировой войны, – усташи.
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Он добавил, что указами Павелича были убиты свыше 30 тысяч хорватских евреев. Большинство из них казнили в концлагере Ясеновац.
Книга мемуаров получила своё название от девиза нацистской ультраправой организации, действовавшей во времена Второй мировой войны, – усташи.
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Анастасия Чинкова