Радио1
Главная / Новости / Общество/ Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ

Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ

07 февраля 2024, 06:44
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank, ведущая финансовая компания в Китае, уведомил своих клиентов о приостановке операций с Россией. Эту информацию подтверждают несколько российских предпринимателей, а также финансовые консультанты.

Менеджеры банка сообщили клиентам о прекращении взаимодействия с российскими и белорусскими компаниями на прошлой неделе. Это привело к нарушению ряда сделок», — пояснили источники изданию «Ведомости».

По официальной информации, приостановка операций связана с наступающим китайским Новым годом, в связи с которым в Китае ожидаются выходные с 10 по 17 февраля. Поставщики из России опасаются, что до марта у них не удастся возобновить торговлю с Китаем.

Читайте также:

Поступок Шойгу поверг китайцев в изумление

Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Украины

Reuters: Власти КНР предупредили Украину о перспективе ухудшения отношений
#выходные
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Республиканские законодатели высказались об интервью Карлсона с Путиным
Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным
07 февраля 2024, 06:18

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Несколько республиканских законодателей США выразили поддержку американскому журналисту Такеру Карлсону после его заявления о намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
«Это и есть настоящая журналистика», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X, комментируя видеообращение Карлсона.
Член палаты представителей Мэтт Гаетц также назвал решение Карлсона «настоящим журнализмом» в своих постах в социальных сетях.

Видеообращение Такера Карлсона, в котором он объявил о предстоящем интервью с Путиным на фоне кремлевских башен, за шесть часов собрало более 37,5 миллиона просмотров. За тот же период количество подписчиков Карлсона в социальной сети X выросло на более чем 90 тысяч.

Во вторник журналист опубликовал видеообращение, в котором объявил о намерении взять интервью у Путина из-за того, что, по его словам, американцы плохо осведомлены о событиях в России и на Украине. Он также утверждал, что Белый дом дважды пытался помешать его интервью, но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это утверждение Карлсона.

Читайте также:

Такер Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным

Раскрыта истинная цель визита американского журналиста Карлсона в Россию

В США назвали прибывшего в Россию Такера Карлсона предателем
#сша
#дом
#журналист
#интервью
#дома
#журналистика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецслужбы Запада пытались вербовать российских дипломатов
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников посольства России в Польше
07 февраля 2024, 05:54

Фото: iStock/Racide

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что некоторые дипломаты получали предложения о сотрудничестве с западными спецслужбами, но они реагировали на это соответственно.
Посол отметил, что высококвалифицированные сотрудники продолжают работать в консульском отделе посольства и генконсульствах в разных городах Польши. Он подчеркнул, что они перегруппировались и готовы выполнять свои задачи в новых условиях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки со стороны спецслужб западных стран.

Она упомянула, что сотрудники российских дипломатических миссий получали пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операции России на Украине.

Читайте также:

Спецслужбы США проведут тренинги по разжиганию вражды в России

Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь

ФСБ арестовала на Камчатке местного жителя, который хотел взорвать теплопункт
#сша
#мид
#рабочие
#посол
#мария захарова
#операции
#сотрудники
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук
07 февраля 2024, 05:31

Фото: istock / Diy13

В московском СИЗО-6 сокамерницами «Королевы марафонов» Елены Блиновской оказались ученые, передает ТАСС.
«Елена Блиновская находится в обычной четырехместной камере, где ее соседями являются доктор наук и кандидат наук», — сказал источник.
Он также добавил, что все они впервые оказались в местах лишения свободы. Кроме того, он пояснил, что часто соседей подбирают так, чтобы избежать возможных конфликтов между сокамерниками.

Читайте также:

PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая

В ФРГ помощник депутата Шмидта уволился после обвинений в шпионаже на Россию

Информатор WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы
#фрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»
07 февраля 2024, 05:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Первая дизельная субмарина проекта 636.3 прибыла на Камчатку. Эта подводная лодка, известная как «черная дыра» из-за своей невероятной бесшумности и незаметности для вражеских сил над и под водой.
Минобороны сообщило, что после проведения учений на Камчатке появится еще больше таких «черных дыр», которые будут усиливать оборону региона.

«В настоящее время они изучают акваторию... Возможно, в будущем они будут базироваться там постоянно,» — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».
Подводные лодки будут использоваться для укрепления обороны Камчатки, причем первая «черная дыра» уже прибыла туда, как сообщили источники в Минобороны.

Основной задачей этих субмарин будет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, добавил Болтенков. Теперь вопрос заключается в том, как они проявят себя в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.

Читайте также:

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене в пользу СБУ

ФСБ арестовала на Камчатке местного жителя, который хотел взорвать теплопункт

МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин
#магазин
#эксперт
#море
#фсб
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву
07 февраля 2024, 04:56

iStock/microgen

Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает американскому журналисту Такеру Карлсону, находящемуся в Москве для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он высказал свою позицию на странице в социальной сети Х.
«Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона) аресту», — написал Макс.
Он также предупредил Карлсона о возможных последствиях, ссылаясь на случай основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, который столкнулся с серьезными обвинениями.

В настоящее время Карлсон находится в Москве и готовится взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей социальной сети. Он предостерег Карлсона о возможных опасностях, связанных с его визитом в российскую столицу, имея в виду сложную ситуацию с Ассанжем, который подвергается угрозе тюремного заключения в США.

Читайте также:

«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин

Американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию

В США отреагировали на визит Карлсона в Москву
#сша
#макс
#интервью
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару
07 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/jeffdalt

В одной из деревень провинции Чонбури, Таиланд, местный житель застал мужчину и женщину, которые занимались сексом у его дома. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел поздно вечером, когда 48-летний мужчина мыл посуду. Он услышал, как рядом с его домом остановился автомобиль, и подумал, что к нему на участок забрались пьяные люди. Выходя на улицу, он включил фонарик на своем смартфоне и увидел в салоне машины пару, занимающуюся сексом.

Мужчина в автомобиле заметил, что его снимают, и разгневался. Он ударил по стеклу в знак недовольства, а затем резко поехал назад, едва не наехав на владельца участка. Тот успел вовремя увернуться и остался невредимым.

Читайте также:

Венеролог Хайретдинов из Уфы раскрыл, чем опасно долгое сексуальное воздержание

«И хочется и колется»: Эксперт назвала простой способ начать экспериментировать с БДСМ

В Ленобласти 25-летняя учительница завела роман с 11-летним учеником
#эксперт
#автомобиль
#участок
#инцидент
#мужчина
#машины
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский актер умер в возрасте 27 лет
Актер театра и кино Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, причины не называются
07 февраля 2024, 02:19

Фото: istock / tomertu

На сайте «Электротеатра Станиславский» сообщается о скоропостижной кончине российского актера Кирилла Турутина, который ушел из жизни на 28-м году. В сообщении театра, опубликованном 18 января, говорится о трагической утрате очень молодого и талантливого артиста.
Кирилл Турутин присоединился к коллективу театра в 2020 году и успел сыграть в нескольких спектаклях, включая «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Его актерские достижения также охватывают проекты в кино, среди которых «Вертинский», «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

Он успешно завершил актерский курс в Российском государственном институте сценических искусств и прошел обучение в Мастерской индивидуальной режиссуры.

Читайте также:

Умер актер из фильма «Рокки»

Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»

В 48 лет умер оператор Павел Капинос, снявший «Последнего богатыря» и «Кухню»
#лес
#кино
#актёр
#театр
#курс
#обучение
#проекты
#актриса
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Небензя: у России есть доказательства применения Patriot против Ил-76
07 февраля 2024, 01:58

Фото: сайт Кремля

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прямо причастны к атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что у России имеются непреложные доказательства применения зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон прямо участвовал в этом инциденте», — отметил он.
Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих, помимо шести членов экипажа. Самолет был сбит украинскими военными.

Читайте также:

Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой поправить предвыборный имидж

Небензя: Чехия пытается скрыть свою причастность к обстрелу Белгорода

Небензя: Атака на Йемен — это вооружённая агрессия против другого государства
#самолет
#оон
#крушение
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине
Турецкая Baykar обещала закончить строительство завода дронов под Киевом за год
07 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/Mevlut_INAN

Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов, планирует завершить строительство своего завода под Киевом в течение года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление генерального директора компании Халука Байрактара.

На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Байрактар пояснил, что на заводе будет трудиться около 500 человек. Он также отметил, что примерно через год компания перейдет к внутреннему оборудованию и организационной структуре завода.

«Завод в Украине будет крупным», — подчеркнул он.
Читайте также:

Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar

ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar

Над Джанкоем система ПВО сбила ракету
#строительство
#завод
#человек
#компании
#турция
#краснодарский край
#заявление
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф