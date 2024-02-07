Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ

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Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank, ведущая финансовая компания в Китае, уведомил своих клиентов о приостановке операций с Россией. Эту информацию подтверждают несколько российских предпринимателей, а также финансовые консультанты.
По официальной информации, приостановка операций связана с наступающим китайским Новым годом, в связи с которым в Китае ожидаются выходные с 10 по 17 февраля. Поставщики из России опасаются, что до марта у них не удастся возобновить торговлю с Китаем.
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Артем Кузьмин