Поступок Шойгу поверг китайцев в изумление

Принц Гарри, герцог Сассекский, прилетит в Великобританию из США, чтобы повидаться со своим отцом — Его Величеством королём Великобритании Карлом III, у которого обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщило британское информагентство PA, принц уже говорил с королём по телефону, обсудив поставленный тому диагноз.