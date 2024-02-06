Поступок Шойгу поверг китайцев в изумление

Фото: сайт Кремля
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время видеопереговоров обратился к новому министру обороны КНР Дун Цзюню на китайском языке и назвал его «товарищем», чем весьма удивил жителей Поднебесной и произвёл на них впечатление. Об этом пишет китайское издание NetEase.
Решение Шойгу начать разговор на китайском языке произвело впечатление на Китай, где слову «товарищ» придают большое значение.
Глава российского военного ведомства поздравил коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на углубление сотрудничества между двумя государствами. Сергей Шойгу напомнил, что Дун Цзюнь проходил обучение в Военной академии Генштаба в России, а также руководил силами военно-морских сил КНР во время российско-китайских манёвров.
Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Он подчеркнул, что США и Европа не смогут помешать сотрудничеству России и Китая. По его словам, в Пекине четко понимаю, что на протяжении последних лет США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию. Таким образом, министр обороны КНР отметил, что его страна старается оказать РФ решительную поддержку.
Дун Цзюнь также добавил, что Россия и Китай являются ключевыми и важнейшими силами в мире, и должны «решительно ответить на глобальные вызовы».
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«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — говорится в сообщении портала.
Китай не перестанет поддерживать Россию по украинскому конфликту, несмотря на давление США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Он подчеркнул, что США и Европа не смогут помешать сотрудничеству России и Китая. По его словам, в Пекине четко понимаю, что на протяжении последних лет США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию. Таким образом, министр обороны КНР отметил, что его страна старается оказать РФ решительную поддержку.
Дун Цзюнь также добавил, что Россия и Китай являются ключевыми и важнейшими силами в мире, и должны «решительно ответить на глобальные вызовы».
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Артем Путинцев