Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата добыла канадская компания Lucara

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Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp сообщила о находке необработанного алмаза весом 2492 карата на своем руднике Карове на северо-востоке Ботсваны. Об этом пишет РИА Новости.
Президент и генеральный директор Lucara, Уильям Лэмб, выразил восторг по поводу находки. Он отметил, что она не только демонстрирует выдающийся потенциал рудника Карове, но и подтверждает правильность стратегических инвестиций в передовую технологию XRT.
Ботсвана занимает одно из ведущих мест в мире по производству алмазов, которые являются основным источником дохода страны. Ранее самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, найденный Lucara в 2019 году.
Ранее сообщалось, что погрязший в долгах индийский шахер нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти 100 тысяч долларов.
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Ботсвана занимает одно из ведущих мест в мире по производству алмазов, которые являются основным источником дохода страны. Ранее самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, найденный Lucara в 2019 году.
Ранее сообщалось, что погрязший в долгах индийский шахер нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти 100 тысяч долларов.
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Дарья Осипова