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КС Литвы оценит законность лишения гражданства фигуристки Дробязко

Маргарита Дробязко (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Маргарита Дробязко (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Конституционный суд (КС) Литвы собирается оценить законность лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, сообщило агентство Sputnik Литва.
Конституционный суд Литвы отреагировал на обращение Регионального административного суда, усомнившегося в обоснованности лишения Маргариты Дробязко гражданства и в том, что действия фигуристки угрожают интересам национальной безопасности.

«КС также предлагается оценить, соответствует ли Конституции положение о том, что решение об утрате гражданства, предоставленного в порядке исключения, принимается президентом», — обращалось внимание в сообщении.



15 сентября 2023 года выяснилось, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменку гражданства из-за выступления фигуристки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Российской Федерации. Дробязко говорила, что не готова была отвернуться от России ради сохранения литовского паспорта.

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#суд
#фигурное катание
#литва
#гражданство
На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса
04 января 2025, 21:58

Фото: iStock/ remotevfx

Ученые дважды за 4 декабря зафиксировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — обратили внимание в Институте прикладной геофизики.

Это была вторая мощнейшая вспышка, которая произошла с начала января 2025 года. Ранее стало известно, что 3 января учёные зарегистрировали вспышку Х1.2.

Также в субботу было ещё пять вспышек класса М — M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

В январе учёные передавали, что уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного». Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

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#ученые
#солнце
#космос
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В Молдавии мэры Кишинева и Бельцов потребовали компенсировать рост тарифов
04 января 2025, 20:19

Фото: iStock/ NatanaelGinting

В Молдавии мэры городов Кишинев и Бельцы потребовали у властей компенсации за увеличение тарифов из-за энергокризиса. Об этом сообщил глава Кишинева Иван Чебан в своем Teлеграм-канале.
Иван Чебан отметил, что горожане вынуждены экономить, чтобы у них появилась возможность оплачивать счета. Мэр Кишинева подчеркнул, что подорожало отопление, электричество, газ и уголь. Он объявил, что из-за роста тарифов вырастут цены на все услуги и товары. Мэр столицы предложил, чтобы власти Молдавии компенсировали рост тарифов.

С идентичным обращением к государству выступил мэр города Бельцы. Он попросил компенсации из-за «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».

До этого эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ выразил мнение, что инфляция в стране ускорится до больше чем 10 процентов, поскольку цены на электроэнергию ​выросли.

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#электричество
#газ
#отопление
#цены
#инфляция
#компенсации
#мэр
#молдавия
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Скончался актёр Станислав Дубков
04 января 2025, 18:41

Фото: iStcock/ TheaDesign

Экс-директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», член Союза театральных деятелей России, заслуженный работник культуры РФ Станислав Дубков скончался в 72 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«4 января на 73-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Дубков Станислав Маркович. <...> Прощание со Станиславом Марковичем будет проходить в Театре куклы, актера, маски «Арлекин» 9 января», — отмечалось в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание, что прощание со Станиславом Дубковым пройдёт 9 января в Театре куклы, актера, маски «Арлекин».

Актёр пришёл в Омский театр кукол в 1975 году артистом-кукловодом. С 1989-го по 1996-й Дубков занимал пост заместителя директора театра, а с 1996 по 2018 год он был директором. Под руководством Станислава театр стал вести активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную деятельность. В Омском театре кукол появился Международный фестиваль «В гостях у «Арлекина» благодаря Дубкову.

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#актёр
#театр
#прощание
#смерть
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Крупнейшие нефтепорты мира могут быть затоплены, сообщает Guardian
Guardian: крупнейшие нефтепорты мира может затопить из-за повышения уровня моря
04 января 2025, 15:47

Фото: iStock/LeeYiuTung

Некоторые крупнейшие нефтяные порты мира, в том числе находящиеся в США и Саудовской Аравии, могут быть затоплены из-за повышения уровня моря. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что ещё в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы опубликовала сведения, по которым повышение уровня моря на один метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти в 2070 году. А ещё более катастрофическое повышение на три метра может произойти уже в начале 2100-х годов.

В настоящее время уровень моря в портах для нефтяных танкеров находится ниже одного метра, однако специалистам следует готовиться к потенциально более высоким темпам повышения уровня моря, что будет являться результатом постоянного использования топлива.

По мнению исследователей, первыми под затопление могут попасть низкорасположенные порты в Саудовской Аравии и США, а также порты в Китае, Нидерландах и Сингапуре.

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#нефть
#море
#сша
#экономика
#климат
#экология
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Депутат Бессараб: Социальные вклады помогут гражданам РФ с невысокими доходами
04 января 2025, 15:08

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Социальные вклады под выгодные проценты придут на помощь россиянам с невысокими доходами. Люди смогут получать большую прибыль от своих накоплений.
Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб корреспонденту издания «Лента.ру».

Такой финансовый инструмент позволит накопить деньги и противостоять текущим эконмическим вызовам, с которыми граждане страны постоянно сталкиваются на бытовом уровне. Сейчас при отсутствии возможности делать сбережения россияне обращаются в банки за кредитами с высокими процентными ставками. Этот вопрос решил бы часть тех проблем, которые уже сегодня сформированы в обществе, рассказала парламентарий.

По информации «Российской газеты», до 1 июля 2025 года 13 крупнейших российских банков внедрят такие социальные вклады, а прочие финансовые учреждения сделают это до 1 января 2027 года.

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#банки
#страны
#россияне
#вклады
#сбережения
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Метро в Одинцово: где и когда построят, ближайшие станции
04 января 2025, 12:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Одинцово — город с активно развивающейся инфраструктурой и увеличивающимся населением. Вопрос о строительстве метро здесь вызывает большой интерес у местных жителей. Первые этапы работ по прокладке ветки, которая приблизит метро к Одинцово, уже стартовали. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Когда построят метро в Одинцово


Строительство метро в Одинцово стало актуальной темой для жителей и гостей города. На данный момент проект находится на стадии разработки, и ожидается, что первые этапы строительства начнутся в ближайшие годы. По предварительным прогнозам, открытие первой линии метро может состояться не ранее 2026 года. Однако точные сроки зависят от финансирования и решения различных административных вопросов. Важно отметить, что проект активно поддерживается местными властями, что может ускорить его реализацию.

Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции
Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции

Где планируют построить метро в Одинцово


В соответствии с проектом, планируется строительство нескольких станций метро, которые будут связаны с существующей сетью московского метрополитена. Основные линии пройдут через центральные районы Одинцово, а также будут иметь выходы к важным транспортным узлам, включая автобусные и железнодорожные станции. Ожидается, что новые станции улучшат транспортную доступность для жителей и создадут дополнительные возможности для развития города. Кроме того, строительство метро будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Предварительно, на площадке, расположенной в районе 61-62 км МКАД, будет построен транспортно-пересадочный узел новой станции метро «Липовая роща». ТПУ разместится рядом с территорией жилой и общественной застройки «Спутник».

Фото: iStock/Artem Cherednik

Ближайшие станции метро от Одинцово


На данный момент ближайшие станции метро к Одинцово находятся на территории Москвы. Это такие станции, как «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Щелковская». С введением нового метро в Одинцово, эти станции станут более доступными для жителей города, что значительно сократит время в пути до центра столицы. Важно отметить, что развитие метро будет способствовать улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни в регионе. Также ожидается, что новые станции будут оборудованы современными удобствами для пассажиров, что сделает поездки более комфортными.

Таким образом, строительство метро в Одинцово — это долгожданное событие, которое изменит транспортную картину региона и сделает его более привлекательным для жизни и работы. Кроме того, наличие метро повысит инвестиционную привлекательность района и станет стимулом для дальнейшего развития городской экономики. Жители Одинцово с нетерпением ждут этого важного шага к улучшению качества жизни и удобству передвижения по городу и за его пределами.

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Главный педиатр Подмосковья Одинаева напомнила о правилах катания с горок
04 января 2025, 12:40

Фото: медиасток.рф

В Московской области наступило время для катания на санках, ледянках, тюбингах и снегокатах. Директор НИКИ детства и главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева напомнила о правилах катания с горок.
«Следует тщательно подходить к выбору горки и инвентаря для катания. Убедитесь, что горка разрешена для катания, ровная, без трамплинов и препятствий: кустов, деревьев, пней, торчащих труб, заборов. Спуск не должен выходить на дорогу или водоём. Даже если дети обычно не доезжают до опасных мест, при определенных условиях это может случиться — например, в мороз тюбинги разгоняются сильнее и едут дальше. Если есть возможность, катайтесь с детьми только на специально оборудованных трассах. Если ребенок катается на горке, где много людей, обязательно будьте рядом. Желательно, чтобы один из взрослых следил за спуском сверху, а другой встречал внизу. Если у вас маленькие дети, то лучше совсем отказаться от посещения горок», – подчеркнула специалист.
Также Одинаева предупредила об опасности спускаться с горки вперёд спиной или головой. Следует всегда смотреть перед собой как при спуске, так и при подъёме.

Если же столкновение с каким-либо предметом или другим человеком неизбежно, следует упасть на бок или откатиться в сторону от прокатанной ледяной поверхности. При этом врач напомнила, что «ватрушки» неуправляемы, поэтому любая неровность может изменить их направление и стать трамплином, что приведёт к падению ребёнка.

Главный педиатр Московской области также дала советы родителям. Она призвала обучить детей ключевым правилам поведения на горке:

«(...) не начинать спуск, пока предыдущий спускающийся не отойдет в сторону. После съезда нужно как можно быстрее отползти или откатиться в сторону, чтобы не мешать другим. Важно объяснить ребенку, что переходить горку поперек нельзя, даже если кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться, оказаться под ногами у тех, кто съезжает и получить травму», — отметила главный педиатр Московской области.
Важно помнить, что новогодние праздники – это, в первую очередь, время для отдыха и получения позитивных эмоций, а также возможность провести время с родными и близкими. Следует помнить о мерах безопасности, чтобы не испортить праздники негативными обстоятельствами.

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#педиатр
#дети
#горки
#тюбинг
#врач
#праздники
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В Японии в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Земли Томико Итоока
04 января 2025, 12:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Самая пожилая жительница планеты японка Томико Итоока скончалась в возрасте 116 лет. Она умерла в доме престарелых в городе Асия в префектуре Хёго 29 декабря.
Об этом сообщил телеканал NHK. Уточняется, что смерть престарелой женщины произошла по естественным причинам. Книга рекордов Гиннеса официально присвоила ей титул самой старой жительницы Земли в сентябре 2024 года после смерти другой японки Фуса Тацуми, которой тогда также было 116 лет. Теперь старейшей жительницей планеты является Ина Канабарро Лукас из Бразилии. Интересно, что она также не так давно отпраздновала свой 116-й день рождения.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. В семье она была старшей из трёх сестёр всех х пережила. Около 30 лет назад она переехала в город Асия. Похороны японки состоялись в субботу 4 января.

Неофициально самым пожилым человеком на Земле является жительница Агдашского района Азербайджана Бари Набиева, которой в этом году должно исполниться 125 лет. Считается, что она родилась в 1900-м году, но никаких документов о её рождении с той поры не сохранилось.

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#город
#женщины
#япония
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Юрист Виноградов рассказал россиянам об оплате больничных в новогодние праздники
04 января 2025, 12:22

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

В праздничные дни человек может заболеть точно также, как и в будни. В этом случае, конечно, нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы оформить лист временной нетрудоспособности (больничный).
Об этом в разговоре с RT напомнил россиянам доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. Для получения выплаты за дни недомогания необходимо оформить больничный лист, обратившись в поликлинику по месту жительства или в больницу. Так как все, кто работает, застрахованы и за них выплачиваются страховые взносы, то человеку оплачиваются все календарные дни, указанные в листе временной нетрудоспособности.

Эксперт напомнил, что чем больше времени заболевший сотрудник отработал, тем больше будет страховая выплата. Например, при трудовом стаже менее пяти лет пособие по временной нетрудоспособности составит 60% от среднего заработка. При стаже от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. При расчёте среднего заработка учитываются два года, предшествующие времени, когда человек заболел.

Например, если работник заболел 1 января 2025 года, то для расчёта будет взят его средний заработок за 2023 и 2024 годы. А вот если заболевание началось перед самым Новым годом, расчёт среднего заработка будет учтён за 2022 и 2023 годы, пояснил Виноградов.

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