КС Литвы оценит законность лишения гражданства фигуристки Дробязко

Маргарита Дробязко (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)
Конституционный суд (КС) Литвы собирается оценить законность лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, сообщило агентство Sputnik Литва.
Конституционный суд Литвы отреагировал на обращение Регионального административного суда, усомнившегося в обоснованности лишения Маргариты Дробязко гражданства и в том, что действия фигуристки угрожают интересам национальной безопасности.
15 сентября 2023 года выяснилось, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменку гражданства из-за выступления фигуристки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Российской Федерации. Дробязко говорила, что не готова была отвернуться от России ради сохранения литовского паспорта.
Читайте также:
Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников
Фигуристка Дробязко обжалует решение о лишении гражданства Литвы
Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
«КС также предлагается оценить, соответствует ли Конституции положение о том, что решение об утрате гражданства, предоставленного в порядке исключения, принимается президентом», — обращалось внимание в сообщении.
15 сентября 2023 года выяснилось, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил спортсменку гражданства из-за выступления фигуристки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Российской Федерации. Дробязко говорила, что не готова была отвернуться от России ради сохранения литовского паспорта.
Читайте также:
Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников
Фигуристка Дробязко обжалует решение о лишении гражданства Литвы
Фигуристку Дробязко лишили литовского гражданства за выступление в России
Ольга Енгалычева