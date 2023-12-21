Татьяна Навка рассказала, что спецслужбы Украины запугивали её родственников

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Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что украинские спецслужбы запугивали её родственников. Они требовали давать интервью и проводили долгие допросы.
Вот к ним-то и приходили сотрудники украинских спецслужб. По словам спортсменки, их запугивали, провоцировали давать какие-то интервью, проводили долгие допросы. Татьяна призналась, что на волне антироссийской пропаганды, льющейся со страниц украинских СМИ, некоторые родные какое-то время с ней не разговаривали. Не добавляло теплоты в отношениях и те неприятности, которые им доставляли украинские спецслужбы из-за российской фигуристки. Навка говорит, что понимает своих друзей и родных на Украине, сочувствует и не осуждает их.
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Александр Бойцов