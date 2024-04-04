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Kyodo: самый пожилой японец умер в возрасте 112 лет

04 апреля 2024, 08:40
Фото: iStock/izzzy71

Фото: iStock/izzzy71

Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, передает Kyodo.

Отмечается, что Гисабуро Сонобэ скончался в префектуре Тиба, рядом с Токио. Дата смерти и ее причины не разглашаются по желанию семьи покойного.

Ранее сообщалось, что вчера, 3 апреля, житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, признанный книгой рекордов Гиннесса старейшим мужчиной в мире, умер в возрасте 114 лет. В конце мая мужчине должно было исполниться 115 лет. Старейшим мужчиной в мире его признали, когда ему было 112 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу
04 апреля 2024, 08:27

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Только 9% мужчин равнодушны к оральному сексу и им неважно, присутствует он в отношениях или нет. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на опрос, который был проведен компанией цифровых медицинских услуг Superdrug Online Doctor.
Отмечается, что в опросе участвовали 1100 жителей Европы и Америки. 35% опрошенных мужчин назвали оральный секс «в некоторой степени важным», 26% женщин посчитали оральные ласки «умеренно важными».

По результатам опроса выяснилось, что каждый третий мужчина, если он окажется в ситуации выбора, предпочтет оральный секс традиционному. В рамках опроса стала известна и идеальная продолжительность данного вида секса.

Американцы утверждают, что он должен продолжаться одиннадцать минут, а европейские мужчины считают восемь минут идеальной длительностью процесса. 60% опрошенных женщин заявили, что зачастую именно они инициируют в паре оральный секс.

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В «Яндексе» объяснили странный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»
«Яндекс» назвал ответ «Алисы» про героиню «Маши и Медведя» единичным случаем
04 апреля 2024, 08:13

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Некорректный ответ «Алисы» про героиню мультфильма «Маша и медведь» — это единичный случай, в настоящее время умная колонка так не отвечает. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».
Напомним, шестилетний ребёнок задал вопрос умному устройству о том, почему Маша из популярного мультипликационного сериала «Маша и медведь» живёт одна и где её родители. «Алиса» пересказала версию одного из сайтов, по которой Маша является призраком убитой девочки. Родители не смогли смириться с гибелью девочки и уехали. А Маша мучает и терзает медведя именно потому, что он убил её.

В «Яндексе» порекомендовали пользователям включать детский режим при общении с умным устройством, чтобы оградить детей от нежелательного контента. Представители компании рассказали, что «Алиса» регулярно обучается новому. Если же у «Алисы» отсутствуют ответы на какие-либо вопросы, в таком случае она берет информацию из открытых источников.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в своём отчёте перед Законодательным собранием рассказала об угрозе, которую несёт детям недостоверная или искажённая информация в интернете. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам рассказали первые признаки общения с мошенниками
IT-эксперт Лукацкий: Мошенники стремятся выманить информацию
04 апреля 2024, 06:45

Фото: iStock/JuYochi

Есть два основных признака, которые указывают на то, что вы разговариваете с мошенником, заявил специалист по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей ​Лукацкий, передает «Лента.ру».
По словам IT-эксперта, первый главный признак – когда звонящий просит предоставить конфиденциальную информацию, которую никто не стал бы выдавать в обычной жизни. В качестве примера можно привести одноразовые коды, пароли, номера паспортов и анкет.
«То есть ровно та информация, которая обычно доступна только конкретному человеку, которому, собственно, и звонят», – отметил собеседник.

Второй признак – когда того, кому пишут или звонят, просят что-то сделать, например, перейти по ссылке, отправить код, проголосовать в опросе и т.д. Иными словами, на человека оказывают давление, чтобы он сделал что-то, что может привести к потере его аккаунта, заражению компьютера вирусом и т.д. Причем, по словам собеседника «Ленты.ру», некоторые из этих признаков связаны с первым признаком, а другие являются совершенно самостоятельными.
«Каждый из этих вариантов может потом раскручиваться. К действию подводят, сначала идет какая-то дискуссия. Например, так называемый фейковый босс, ненастоящий начальник говорит вам, что с вами свяжется сотрудник спецслужб или прокуратуры и вы должны выполнять все его указания. Через какое-то время с жертвой связывается этот сотрудник, который говорит, что вам надо перевести деньги на защищенный счет или выполнить какие-то иные действия», – поделился Лукацкий.

Ранее Минтранс Подмосковья дал совет касательно смены резины с зимней на летнюю.

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Обвиняемого в убийстве 20-летней давности задержали в Хабаровске
ТАСС: Мужчина, застреливший предпринимателя в октябре 2003 года, задержан
04 апреля 2024, 05:00

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю задержали в Хабаровск жителя Уссурийска, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2003 году, сообщает ТАСС.
«Сотрудники СК России по Приморскому краю задержали долгие годы скрывавшегося жителя Уссурийска - 44-летнего Дмитрия Махненко, который обвиняется в совершении убийства предпринимателя Андрея Смолдырева в 2003 году (ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 30 октября 2003 года обвиняемый при пособничестве двух сообщников, находясь на улице Некрасова в городе Уссурийске, произвел не менее семи выстрелов из самодельного пистолета с глушителем в местного предпринимателя. От полученных ранений мужчина скончался», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2013 году были задержаны и осуждены двое соучастников, а следственные органы продолжали координировать усилия по поиску преступника. Последний был найден в Хабаровске 1 апреля 2024 года. В настоящее время с ним сотрудничают следователи Следственного комитета России по Приморскому краю.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на ТАСС сообщило, что число арестованных по делу руководителя «Дагэнерго» возросло до восьми человек. Глава филиала «Россети Северный Кавказ» подозревается в хищении 2,8 млрд рублей.

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#хищение
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Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу
Иракские группировки заявили, что атаковали с помощью БПЛА авиабазу Израиля
04 апреля 2024, 03:58

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Шиитские вооруженные группировки, которые входят в состав «Исламского сопротивления в Ираке» сообщили об атаке авиабазы Рамат-Давид на севере Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали в четверг с помощью беспилотников сионистскую (израильскую - прим. ред.) авиабазу Рамат-Давид», — сказано в заявлении формирований.
Напомним, в марте шиитские вооруженные группировки сообщали об атаках на аэропорт Бен-Гурион и электростанцию в Тель-Авиве, военный аэродром Кирьят-Шмона на севере Израиля и военную базу Пальмахим в центральной части государства.

До этого стало известно, что Иран планирует нанести удар по Израилю в течение 48 часов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина занялся сексом с женщиной мечты и был сильно удивлён
04 апреля 2024, 03:30

Фото: istock / stefanamer

Секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет мужчине, который занялся сексом с женщиной мечты, но остался разочарован. Историю читателя и ответ эксперта публикует Mirror.
29-летний мужчина рассказал, что его избранница красивая, умная, веселая и во многих аспектах его превосходит. Но после интима с ней он был удивлён — секс оказался самым скучным в его жизни.
«Все не было естественно и весело, как с предыдущими партнершами, инициатор всегда только я. Ей как будто и не нужно», — написал он.
Мужчина подумал, что они с партнершей еще недостаточно хорошо знают друг друга.

Нолан ответила ему, что привлекательность друг для друга не гарантирует сексуальное притяжение. Коуч предположила, что женщине не хватает опыта и уверенности в себе.
«Некоторым людям нужно немного больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно и позволить себе по-настоящему расслабиться в постели. Хотя секс важен, не менее важны и отношения в целом. Возможно, вам нужно больше сосредоточиться на романтике, найти способы повысить ее уверенность и узнать друг друга на более глубоком уровне», — заявила Нолан.
Помимо этого, Нолан отметила, что мужчина сам может быть напряжен, поскольку считает себя хуже избранницы. В заключении она призвала расслабиться и обсудить паре свои отношения, чтобы понять, что партнерша с мужчиной по весомым причинами.

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«Бессильная злоба нацистов»: В Госдуме высмеяли угрозы Украины атаковать Крымский мост
Депутат ГД Шеремет: цель угроз подорвать Крымский мост — запугивание россиян
04 апреля 2024, 02:54

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы ВСУ атаковать Крымский мост. Как считает Шеремет, Киев не способен реализовать свои угрозы.
«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Депутат также отметил, что такие заявления делаются в лучших традициях террористов. Он подчеркнул, что их цель — запугать россиян и сорвать предстоящий курортный сезон в Крыму.

До этого украинский аналитик по вопросам безопасности Михаил Самус раскрыл планы верховного командующего ВСУ Александра Сырского по отношению к Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее глава СБ Украины Василий Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был организован его службой и осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.

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Захарова высказалась о расследовании теракта в «Крокусе»
Захарова: Россия исключит неточности в расследовании теракта в «Крокусе»
04 апреля 2024, 02:36

Фото: сайт МИД РФ

Российская сторона проведет тщательное и точное расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст организаторам «зацепиться» за ложную информацию. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова информационному агентству ТАСС.
Захарова отметила, что необходимо дождаться результатов расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что Россия не допустит никаких неточностей в этом процессе. По словам дипломата, Москва также не даст организаторам теракта повода «зацепиться» на ложную информацию.

«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования», – призвала она.
Захарова также напомнила о словах президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркнул, что расследование терактов должно проводиться на самом высоком профессиональном уровне, объективно и без какой-либо политической предвзятости.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Следственный комитет России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла», обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#терроризм
#крокус сити холл
#владимир путин
#следственный комитет
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Двух подростков арестовали по делу о нападении на ровесника-миллонера в Санкт-Петербурге
04 апреля 2024, 02:18

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес меру пресечения молодым обвиняемым дела о нападении на школьника, выигравшего миллион рублей на спортивных ставках. Один из трех обвиняемых вернулся домой, сообщает «Фонтанка».
Как сообщает издание, двое из обвиняемых были заключены под стражу до 30 мая, а третьему обвиняемому запретили заниматься определенной деятельностью и ограничили свободу на тот же срок.

Всем троим предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница помещены в следственный изолятор. По предварительным данным, вину признал только предполагаемый соучастник, которому также 15 лет.

Ранее на 15-летнего ученика девятого класса средней школы напали поздно вечером 27 марта возле одного из домов на Васильевском острове. По его словам, люди в лыжных масках посадили его в припаркованный неподалеку автомобиль, держали под прицелом и заставили перевести один миллион пятьсот тысяч рублей со своего счета на сайте букмекерской конторы на чужой криптовалютный кошелек.

После того как школьника отпустили, перевод денег был отменен. На следующий день трое молодых людей рассказали о своей ситуации сотрудникам полиции. Один из них рассказал, что нападение подготовил 15-летний девятиклассник, который учится в той же школе, что и пострадавший.

До этого в Башкирии студентку посадили под домашний арест из-за пересылки нюдсов девятилетнему мальчику.

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