Kyodo: самый пожилой японец умер в возрасте 112 лет

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Самый пожилой в Японии мужчина скончался в возрасте 112 лет, передает Kyodo.
Ранее сообщалось, что вчера, 3 апреля, житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, признанный книгой рекордов Гиннесса старейшим мужчиной в мире, умер в возрасте 114 лет. В конце мая мужчине должно было исполниться 115 лет. Старейшим мужчиной в мире его признали, когда ему было 112 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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