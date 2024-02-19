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Львова-Белова: Россия передаёт Украине 11 детей для воссоединения с семьями

19 февраля 2024, 18:13
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ещё 11 украинских детей в ближайшее время воссоединятся со своими семьями. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова.

Как рассказала омбудсмен, это самая большая группа детей, которая направляется к своим родным и близким, за всё время функционирования процесса по воссоединению семей. Мероприятие прошло в посольстве Катара в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.

Мария Львова-Белова выразила благодарность катарской стороне за помощь в организации процесса. Посол арабской страны в свою очередь заявил, что Катар всегда старался защищать права детей и продолжит гуманитарные шаги в этом направлении. Детям в конце мероприятия вручили подарки.

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В Петербурге бывший силовик арестован за надписи об СВО на стенах храмов
19 февраля 2024, 19:01

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника силовых структур Константина Подошвелева. Он перешёл на сторону легионы «Свобода России»* и разукрасил оскорбительными надписями об СВО стены православных храмов.
Мужчине вменяется два эпизода по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 214 УК РФ («Вандализм»). По ходатайству следствия он арестован до 13 апреля, сообщает «Лента.ру».

Как следует из материалов дела, ранее служивший в правоохранительных органах Подошвелев пошёл на сотрудничество с легионом «Свобода России». В дальнейшем он планировал перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника.

21 января 2024 года он нанес краской надписи оскорбительного содержания о проведении специальной военной операции на стены здания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также храма Иконы Божьей Матери «Умиление» и храма Покрова Пресвятой Богородицы с целью разжигания политической ненависти и вражды.

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#вандализм
#ук
#сотрудничество
#операции
#рф
#сво
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Студенческие отряды смогут побороться на конкурсе за приз в 1 млн рублей
19 февраля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов

В России запущен конкурс на лучший студенческий отряд. Помимо того, что это возможность собрать команду единомышленников и заработать летом, это ещё шанс выиграть большие призы.
«Российские студенческие отряды проводят такой конкурс впервые. Главная цель – вовлечь как можно больше молодых и активных ребят и показать им, что труд – крут», – сказал председатель правления студенческих отрядов, депутат Госдумы Михаил Киселёв.
Конкурс объявлен для тех, кто уже состоит в отряде, и тех, кто ещё не является его частью. Он будет проходить с марта по октябрь. Чтобы принять участие, нужно до 25 февраля собрать свой отряд или объединиться с существующим.

В рамках конкурса отряды соревнуются в нескольких номинациях за звание лучшего. Чтобы победить, нужно выполнить конкурсные задания, а также проявить себя в работе и творчестве. Главный приз – 1 млн рублей, который можно потратить на продвижение, обучение, оснащение и другие полезные для отряда дела.

Регистрация для участия в конкурсе открыта на сайте. После регистрации участнику необходимо собрать на платформе состав своего отряда и выполнять задания с марта по октябрь.

Победитель будет объявлен на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдёт с 22-24 ноября в Москве.

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#студенты
#конкурс
#молодёжь
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Эксперт по недвижимости Каменев заявил о росте спроса на аренду студий
19 февраля 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что в России за год на 19% вырос спрос на аренду студий.
«На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад, вероятнее, искал бы однокомнатные квартиры», — пояснил в беседе с Газета.ру Каменев.

Он добавил, что такой спрос вызывает рост средних цен на компактное жилье.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что в настоящее время не совсем целесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#жильё
#квартиры
#недвижимость
#спрос
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Депутат Горячева выступила против навязывания школьникам пионерских галстуков
19 февраля 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Депутат Госдумы Ксения Горячева высказала мнение о том, что школьниками не нужно навязывать ношение пионерских галстуков и подобной атрибутики.
Она отметила, что выбор в этом плане должен оставаться за самими школьниками и их родителями.

«Если и вводить какие-то дополнительные элементы в школьную форму, то это должно быть предложение от самих детей, разработанный ими концепт, своя атрибутика, наполненная смыслом и ценностями. Совместно с классным руководителем, а не будет завязана под это решение, которое не отражает того, о чем нынешние школьники думают и как чувствуют», — пояснила в беседе с Газета.ру Горячева.

Она добавила, что по этому поводу можно поговорить с самими ребятами, спросив у них, хочется ли им какую-либо атрибутику и какой она должна быть.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой ввести аналог пионерского галстука в форму российских школьников.

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#школьники
#выбор
#одежда
#школа
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Жители Подмосковья сдали в трейд-ин четыре тысячи устаревших газовых приборов
19 февраля 2024, 17:59

Фото: Фотобанк МО/Николай Корешков

Около 4 тысяч устаревших газовых приборов сдали жители Московской области в трейд-ин компании «Мособлгаз» за полгода действия этой программы, в обмен они получили качественное оборудование со скидкой и гарантированное обслуживание, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В рамках трейд-ин клиентам предоставляются скидки на новое сертифицированное оборудование, а также гарантии на новые приборы и работы по его замене. Для удобства клиентов за устаревшим оборудованием на дом приезжают сотрудники логистической компании и бесплатно забирают его на переработку», — говорится в сообщении.
Больше всего в рамках программы трейд-ин в Московской области сдали на переработку газовых котлов (1750 штук) и газовых плит (1015 штук).

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно оставить заявку в интернет-магазине Мособлгаза или в офлайн-офисе обслуживания клиентов, заказать новое оборудование по спеццене, подписать счёт-договор в офисе и выбрать день демонтажа старого оборудования и установки нового.

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#газ
#мособлгаз
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#московская область
#подмосковье
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В Ликино-Дулёве снесли ветхий жилой дом
19 февраля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ветхий многоквартирный дом, расположенный на Транспортной улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, снесли в рамках реализации программы по ликвидации аварийных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры был построен в 1929 году, его площадь составляла более 180 квадратных метров. Строение признали аварийным и подлежащим сносу. После этого жильцов переселили в новые квартиры, а дом снесли», — говорится в сообщении.

В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора. Дальнейшее назначение освободившейся площадки пока не определено.

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#аварийное здание
#ветхое жильё
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IT-эксперт Ермаков заявил о развитии «удалёнки» для специалистов из регионов
19 февраля 2024, 17:14

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что сегодня активно развивается удалённый формат работы для IT-специалистов из регионов.
«Для специалистов из регионов переезд ближе к активной жизни столицы может стать важным этапом в карьерном и личностном развитии. Но в регионах сейчас активно развивается удалённая форма занятости. Она также даёт возможности для саморазвития профессионала», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

Ранее IT-специалист Лада Симачёва говорила о том, что легче всего перейти в IT-сферу людям, имеющим техническое образование. К ним она отнесла математиков, физиков и экономистов.

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#компании
#it
#зарплаты
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Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
19 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов в целом. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
По словам председателя Госдумы, в 2023 году больше 200 российских граждан и компаний разместили рекламу своих товаров и услуг на сайтах иноагентов, что стоило сотни миллионов рублей.
«Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ (Вооружённым силам Украины), которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь», — завил Володин.
Он отметил, что законопроектом предлагается запретить рекламу на сайтах, в блогах и социальных сетях иностранных агентов. Также предлагается ввести запрет на рекламу в СМИ и интернете ресурсов самих иноагентов.
Рассмотрение проекта запланировано на 20 февраля. Под законопроектом уже стоят подписи 395 депутатов.

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#госдума
#вячеслав володин
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Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* оспорила статус иноагента
Актриса Яна Троянова* оспорила статус иноагента в суде
19 февраля 2024, 17:03

Фото: IStock/Zolnierek

Звезда сериала «Ольга» – актриса Яна Троянова* направила в суд иск с требованием исключить её из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили российские СМИ.
По информации РИА Новости, документ поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Ответчиком выступает министерство юстиции России. Дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Напомним, Яну Троянову* признали иностранным агентом в ноябре 2023 года. Как тогда объясняли в российском министерстве юстиции, проживающая вне России артистка распространяла фейки о российских властях и выступала против спецоперации на Украине. Также россиянка выступала в иностранных СМИ и «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации».

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#суд
#актриса
#иностранный агент
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