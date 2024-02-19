Львова-Белова: Россия передаёт Украине 11 детей для воссоединения с семьями

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Мария Львова-Белова выразила благодарность катарской стороне за помощь в организации процесса. Посол арабской страны в свою очередь заявил, что Катар всегда старался защищать права детей и продолжит гуманитарные шаги в этом направлении. Детям в конце мероприятия вручили подарки.
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