Воробьёв и Львова-Белова наградили около 40 родителей талантливых детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приёмных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве. Награды получили более 40 человек, в том числе члену семей участников спецоперации.
Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» проводится в Подмосковье с 2018 года.
Он также высказал слова благодарности Львовой-Беловой и всем, кто работает с детьми.
Наградили также Залину Костоеву и Адама Мержоева из Наро-Фоминска. Глава семьи – командир взвода обеспечения, сейчас находится в зоне СВО. Одна из дочерей, Милана, в этом году стала призёром конкурса сочинений для обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество». А Залина и Адам удостоены награды «Родительская слава».
Также отметили Любовь и Владимира Марковых из Балашихи. Они воспитывают 11 детей, восемь из которых – приёмные. Алина – призёр Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», София – победитель муниципального этапа областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо», призёр региональных конкурсов чтецов и краеведения. Денис – призёр областных конкурсов отделочников помещений с ОВЗ.
Благодарность губернатора Московской области также получили Александр Елец и Евгения Скачкова из городского округа Ступино. В семье четверо детей, в том числе две девочки-инвалида. Близняшки Надя и Вера в составе музыкального театра «Браво» становились лауреатами и призёрами различных фестивалей и конкурсов.
Благодарность уполномоченного при президенте по правам ребёнка также получила 13-летняя Елизавета Грузова из Егорьевска, которая пришла на мероприятие вместе с приёмной мамой Мариной. Девочка стала финалисткой суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ.
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«Наша задача – подчеркнуть благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО, – все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию. Наш президент делает акцент на традициях, единстве и взаимопонимании. Все это, прежде всего, ваша заслуга», – сказал Воробьёв.
«Вы всё время находитесь в эпицентре самых разных, порой весьма тяжёлых событий. Спасибо, что и сегодня вы с нами. Здесь есть педагоги, воспитатели, занимающиеся с детками, которым нужна особая помощь. Отдельное спасибо всем людям этой уникальной, сложной профессии. Эту работу невозможно делать без доброго, чистого сердца, это служение», – уверен глава региона.Благодарность губернатора Московской области получили Олег и Ольга Абрамовы из Павлово-Посадского городского округа, которые воспитывают семерых детей. Сын Иван не раз становился лауреатом Московского международного фестиваля «Музыкальный калейдоскоп», областного конкурса юных исполнителей «Приокские наигрыши». В этом году он завоевал приз муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, как и его сестра Алёна.
Наградили также Залину Костоеву и Адама Мержоева из Наро-Фоминска. Глава семьи – командир взвода обеспечения, сейчас находится в зоне СВО. Одна из дочерей, Милана, в этом году стала призёром конкурса сочинений для обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество». А Залина и Адам удостоены награды «Родительская слава».
Также отметили Любовь и Владимира Марковых из Балашихи. Они воспитывают 11 детей, восемь из которых – приёмные. Алина – призёр Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», София – победитель муниципального этапа областного слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо», призёр региональных конкурсов чтецов и краеведения. Денис – призёр областных конкурсов отделочников помещений с ОВЗ.
Благодарность губернатора Московской области также получили Александр Елец и Евгения Скачкова из городского округа Ступино. В семье четверо детей, в том числе две девочки-инвалида. Близняшки Надя и Вера в составе музыкального театра «Браво» становились лауреатами и призёрами различных фестивалей и конкурсов.
«Когда я знакомилась со списком тех, кого сегодня должна награждать, – а это лауреаты и победители всероссийских, международных конкурсов, – в очередной раз поняла, что Московская область – благодатная земля, которая растит такие семьи, таких детей, которыми можно гордиться», – сказала Львова-Белова.На церемонии «Гордость Подмосковья» отметили семью Аксёновых из Дмитровского городского округа – Наталью и её дочь, 10-летнюю Анну. Девочка стала бронзовым призёром первенства Подмосковья среди детей-инвалидов «Теннис на колясках», победила на Всероссийском конкурсе «Вокальное и музыкальное творчество».
Благодарность уполномоченного при президенте по правам ребёнка также получила 13-летняя Елизавета Грузова из Егорьевска, которая пришла на мероприятие вместе с приёмной мамой Мариной. Девочка стала финалисткой суперсезона международного вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ.
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Лора Луганская