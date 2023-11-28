Путин рассказал, за что сражается Россия

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство. Такое заявление российский лидер сделал в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации.
«Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность.», — заявил глава государства.Путин отметил, что Россия сражается не только за свободу, но и за свободу всего мира. Российский лидер также объявил минуту молчания в память о погибших в зоне спецоперации на Украине.
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