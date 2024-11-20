«Она не вдова»: наследники Градского устроили войну за миллионы мэтра — что он прятал под кроватью и в чем винят его жену

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Скандалы вокруг наследия Александра Градского продолжают набирать обороты. Казалось бы, судебные тяжбы по дележке имущества завершились и родственникам больше незачем конфликтовать. Однако открытие памятника на могиле мэтра вновь вызвало множество вопросов и споров. Почему поклонники остались недовольны новым монументом и в чем обвиняют вдову покойного Марину Коташенко, расскажет «Радио 1».
Памятник Градскому возмутил поклонников
3 ноября Александру Градскому исполнилось бы 75 лет. Его знакомые вспоминают, что он с нетерпением ждал этой даты и планировал собрать друзей для праздничного концерта. Однако в 2021 году композитор скончался от инсульта. За неделю до его юбилея на Ваганьковском кладбище был открыт небольшой монумент. Само мероприятие прошло в тайне: на нем присутствовали лишь родственники композитора и молодая вдова Марина.
«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным», — объясняла дизайн монумента супруга покойного.
Однако большинство поклонников артиста не оценили ни закрытый формат мероприятия, ни само надгробие. В сети уже появились гневные комментарии фанатов о том, что Градский заслуживает большего, чем тайная встреча на 20 персон и черный камень на могиле.
«Весьма неказистый “мемориал” получился от любящей вдовы», — писали поклонники музыканта.
Они выразили уверенность в том, что Марина просто сэкономила и решила не тратить баснословные суммы на обустройство могилы мэтра.
Борьба за наследство
Марина Коташенко с сыном: (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Летом 2024 года суд окончательно разрешил наследственное дело композитора. Молодая вдова Марина Коташенко получила значительную часть имущества мужа, оцененного изначально в миллиард рублей. Судебные тяжбы длились три года. Вдова музыканта даже столкнулась с грабителями, которые потребовали от неё 100 миллионов рублей, якобы хранившихся под кроватью певца.
«Когда у неё украли эти деньги… Господин Жабборов, признанный виновным в краже, является родственником работника, который в тот момент трудился у Марины Коташенко на даче… Мустафа. Они оба были связаны родством и до этого работали на стройке у моего отца. Это действительно выглядит очень подозрительно», — комментировал ситуацию сын композитора Даниил Градский.
Вскоре в борьбу за наследство вступила и третья супруга артиста. Ольга Градская заявила, что даже спустя 20 лет после развода она имеет право на его имущество.
Затем двоюродная сестра Александра Наталья обвинила мэтра, что при жизни он незаконно завладел имуществом ее покойного отца. А позже, по словам Марины Коташенко, те же лица вынесли из дома и квартиры Градского его личные вещи, фотографии и антикварную мебель. Старшие дети музыканта тоже в стороне не остались. Даниил и Мария подали иск к Коташенко, заявив, что она на самом деле не вдова, потому что предложение руки и сердца Градский сделал Марине только за два месяца до своей смерти.
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Казалось бы, после завершения наследственного дела в семье Градских должна была наступить идиллия. Однако примирение между родственниками так и не произошло. Даниил и Мария недовольны долей наследства, которую они получили. Они планировали создать достойный памятник стоимостью 20 миллионов рублей и весом 35 тонн. Но Марина решила иначе и даже не пригласила их на открытие надгробия.
«Я считаю, что ей все равно. Посмотрите на это надгробие: она выбрала плиту, похожую на рояль. Какое это имеет отношение к Градскому? Он не был пианистом! Мы сосредоточим усилия на том, чтобы установить отцу городской памятник, который соответствует его статусу народного артиста Российской Федерации», — заявил сын музыканта.
Старшие наследники Градского не собираются сдаваться. В суде сейчас рассматриваются пять исков против Марины Коташенко, в том числе и уголовный. Даниил и Мария продолжают настаивать на признании последнего брака музыканта фиктивным.
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