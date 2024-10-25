Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой

Александр Градский (Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости)
После смерти народного артиста России Александра Градского между его детьми и молодой вдовой Мариной Коташенко вспыхнули серьезные скандалы, которые продолжаются уже третий год. Члены семьи так увлеклись разборками и дележкой наследства, что совершенно забыли о могиле Градского, которая на протяжении этого времени выглядела весьма запущенной. 22 октября памятник на месте захоронения мэтра все же был установлен, однако и на это событие поклонники певца отреагировали негативно. Что возмутило общественность расскажет «Радио 1».
Вдова Градского установила памятник на его могиле
Посетители кладбища, приходившие почтить память певца и композитора, три года видели лишь деревянный крест и фотографию Градского. На фоне других могил она выглядела очень скромно.
На днях вместо креста покойному артисту наконец установили памятник, и, казалось бы, поклонники его творчества могли бы успокоиться. Однако новое сооружение вызвало множество вопросов и споров, даже появились сравнения с мусором. Ранее планировалось, что на месте захоронения Александра Градского появится монумент, эскиз которого предложила его экс-супруга Ольга Фартышева. Однако новый памятник не имеет к ней никакого отношения, что вызвало недоумение у многих.
Согласно эскизам Ольги, на могиле должен был быть изображен большой камень, будто глыба. Ранее Ольга рассказывала в эфире телепередачи о том, что таково было желание самого Градского.
«Он говорил: «Когда меня не станет, я бы хотел, чтобы у меня на могиле была просто глыба», — озвучила тогда желание артиста его бывшая супруга.
Теперь последняя супруга Марина Коташенко решила прокомментировать ситуацию. В интервью aif.ru молодая вдова объяснила, что такой выбор не случаен: ее супруг всегда был скромным человеком и предпочитал черный цвет.
«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара и его голос. Он считал, если артисту есть, что сказать со сцены, то ему не нужны никакие украшательства. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным. Мне кажется, таким, как на этой фотографии его запомнили зрители. И таким его запомнили наши дети», — сказала Марина.
Во время открытия памятника 22 октября присутствовала как сама Марина Коташенко, так и дети народного артиста.
Могила Александра Градского (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Вдова и дети Александра Градского делили многомилионное наследство
У Александра Градского было пять законных наследников. К ним относятся его вдова, 42-летняя Марина Градская (в девичестве Коташенко), а также их сыновья: 8-летний Саша и 4-летний Иван. Кроме того, у артиста есть двое детей от третьего брака — 42-летний Даниил и 36-летняя Мария.
Суды были инициированы старшими наследниками Градского, которые оказались недовольны тем, что получили меньшую долю по сравнению с другими наследниками и возмущались браком отца.
Даниил Градский высказал мнение, что его отец женился под давлением Марины. В то же время существует и другая версия: возможно, таким образом легендарный артист хотел обеспечить защиту матери своих детей, которых еще нужно воспитывать. Стоит отметить, что Марина Градская полностью посвящена воспитанию наследников и не работает.
Как Градский жил с молодой женой
Александр Градский и Марина Коташенко (Фото: соцсети А. Градского)
Семья Градского проживала в загородном особняке, куда гости заходили крайне редко, поэтому все конфликты и недоразумения оставались вне поля зрения. Некоторую информацию об их отношениях удалось узнать благодаря домработнице музыканта, которая появилась на шоу «Секрет на миллион» после его ухода из жизни.
Она рассказала, что даже спустя многие годы Градский продолжал ревновать Марину, постоянно интересуясь, где и с кем она проводит время. Он знал её распорядок дня и мог внезапно появиться дома, чтобы убедиться, что она на месте. Ссоры между ними тоже имели место, но в такие моменты они запирались в своей комнате и просили прислугу уйти. В последнее время они даже стали жить отдельно: он — в московской квартире, а она — в загородном доме.
Отношения Марины со старшими детьми Градского так и не сложились, несмотря на то что они практически ровесники. Домработница рассказывала, что сын Дмитрий и дочь Мария ревновали своего отца к новой избраннице, чувствуя себя обделёнными.
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Анастасия Хохлова