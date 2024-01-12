«Любят выпить до безумия»: Путешественник из России одной фразой описал монголов

Фото: iStock/Gujiang_xie
Жители Монголии весьма любят выпить, при этом их пристрастие к спиртному доходит практически до безумия. Об этом на «Дзене» рассказал один из российских путешественников, описавший в своём блоге процесс производства алкоголя из молока.
По его словам, в этой азиатской стране отсутствует сырье для производства алкогольных напитков, поэтому местные жители нашли способ изготавливать спиртное с помощью домашнего скота.
Так, например, крепость арака, который получают из кумыса, то есть кобыльего молока, может достигать 30 градусов. А монгольская водка — архи — крепостью 38-40 градусов готовится из козьего молока. Даже по вкусу она более похожа на молочный, нежели на алкогольный напиток, и поэтому, подобно кумысу, пьётся из молочных чашек или же пиал.
Ранее тот же самый блогер перечислил ещё несколько вещей, которые весьма удивили его во время поездки по Монголии. Так, дорожные знаки, пишет он, устанавливают в степи, где дороги отсутствуют в принципе, а таблички просто показывают направление.
Читайте также:
Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
РСТ: Монголия востребована у российских туристов
Монгольские женщины голышом протестуют против хищения угля
Так, например, крепость арака, который получают из кумыса, то есть кобыльего молока, может достигать 30 градусов. А монгольская водка — архи — крепостью 38-40 градусов готовится из козьего молока. Даже по вкусу она более похожа на молочный, нежели на алкогольный напиток, и поэтому, подобно кумысу, пьётся из молочных чашек или же пиал.
Читайте также:
Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
Монгольские женщины голышом протестуют против хищения угля
Артем Путинцев