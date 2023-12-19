Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране

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Российский тревел-блогер отправился в Монголии и рассказал о культе грудного молока в стране.
Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен». По словам путешественника, в Монголии у матерей принято кормить детей грудью до школы.
Трепетное отношение к грудному вскармливанию связано с историческими условиями. В условиях относительной бедности рациона кочевника грудное молоко было единственным продуктом, которое подходило для пищеварительной системы ребенка. Молоко благотворно влияло на здоровье и развитие.
Вторая причина популярности такого молока в Монголии, по мнению путешественника, — вера местных жителей в то, что именно грудное молоко даёт силы мальчикам, которые хотят в будущем стать отличными борцами.
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«Стандартным сроком грудного вскармливания в Монголии является возраст ребенка 5-6 лет, т.е. до школы. Но многие матери максимально продлевают этот срок, вплоть до 8-9 лет!» —рассказывает россиянин.
Вторая причина популярности такого молока в Монголии, по мнению путешественника, — вера местных жителей в то, что именно грудное молоко даёт силы мальчикам, которые хотят в будущем стать отличными борцами.
«Настоящим борцом он сможет быть, только если вырос на грудном молоке. И наоборот, если рано прекратить его им кормить, парень будет хилым, слабым, с мягким характером и будет уступать всем и во всем. И переубедить, что эти вещи могут быть не связаны, их невозможно!» — говорит турист.Читайте также:
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Мария Фирсова