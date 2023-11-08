Маленький пациент детского онкоцентра спрятался от Путина под одеялом

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева и навестил нескольких маленьких пациентов. Один из них, увидев главу государства, спрятался от него под одеяло.
Мама мальчика по имени Вадим пригрозила оставить его на два дня без телефона, но президент вступился за ребенка.
Поскольку смущенный пациент не отвечал и отказывался вылезать из-под одеяла, за него ответила мама, пояснив, что сын увлечен игрой Minecraft. Президент вручил мальчику подарок, поставив коробку на край кровати. После этого мальчик перестал прятаться от главы государства.
Данная детская онкологическая клиника — личная история для Владимира Путина. В 2005 году 10-летний Дима Рогачёв, больной лейкозом, написал президенту письмо и пригласил его на блины. Российский лидер приехал к мальчику, подарил ему фотоаппарат, а тот ему — рисунок, на котором изобразил «больницу будущего». После этой встречи Путин распорядился построить детский онкоцентр. В 2007 году Дима умер, а клинику назвали его именем.
Читайте также:
Путин объявил благодарность певцу Родиону Газманову и композитору Виктору Рыбину
Путин повысил в звании командующего группировкой «Восток» Кузьменко
Путин заявил, что многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ
«Ладно, пусть поиграет. А во что ты играешь на телефоне?», — спросил Путин.
Данная детская онкологическая клиника — личная история для Владимира Путина. В 2005 году 10-летний Дима Рогачёв, больной лейкозом, написал президенту письмо и пригласил его на блины. Российский лидер приехал к мальчику, подарил ему фотоаппарат, а тот ему — рисунок, на котором изобразил «больницу будущего». После этой встречи Путин распорядился построить детский онкоцентр. В 2007 году Дима умер, а клинику назвали его именем.
Читайте также:
Путин объявил благодарность певцу Родиону Газманову и композитору Виктору Рыбину
Путин повысил в звании командующего группировкой «Восток» Кузьменко
Путин заявил, что многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ
Александр Бойцов