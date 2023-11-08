Путин заявил, что многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ

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Странам СНГ нужна серьезная превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, нужно максимально задействовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал их советов безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран СНГ, которая открылась в среду в Москве.
«Мы видим, что международная обстановка остаётся крайне сложной, напряжённой. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», — заявил глава России.Российский лидер обратил внимание, что действия некоторых государств направлены на расшатывание власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение тесных торговых, культурных и кооперационных связей в странах Содружества.
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Алина Юрчак