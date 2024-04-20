Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%.
Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. По результатам исследования, статистика американцев, состоящих в браке также снизилась. В 1993 году около 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, в настоящее время их доля снизилась до 51%.
Ранее сообщалось, что страной с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами, по данным проекта World Population Review, оказалась Турция. За всю жизнь жители этой страны в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера.
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