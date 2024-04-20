Девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты матери ради игры

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В Клине девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что женщине пришло уведомление о блокировке личного кабинета в приложении банка. Когда она пришла в офис организации, то ей сообщили, что карту заблокировали из-за сомнительных переводов.
Спустя некоторое время сын женщины признался, что в мессенджере ему пришло сообщение от неизвестного человека, который предложил ему «прокачать» аккаунт в игре. Ребенок согласился и через телефон матери перевел на указанный номер деньги.
Преступник больше не выходил на связь с мальчиком. Аккаунт в игре улучшения не получил.
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