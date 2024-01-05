Маск: «Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой идеей»

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей, заявил бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории России).
Таким образом он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством армии французского императора с наступлением зимы.
.Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления наполеоновской армии.
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.Автор шутки иронизировал на тему неудачно выбранного времени года для наступления наполеоновской армии.
«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — отреагировал предприниматель на публикацию.Ранее Маск предупреждал, что год 2024 может оказаться еще более неординарным, чем предыдущие. Он заявил об этом в ответ на вопрос пользователя о том, что ожидать после «четырех лет безумия».
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