Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих

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Американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие года. Об этом Маск написал в социальной сети X.
В ноябре 2022 года Маск спрогнозировал банкротства компании Twitter, которую он на тот момент приобрел. По его словам, банкротство было вероятно, если социальная сеть не смогла бы зарабатывать больше средств. Кроме того, бизнесмен сообщил, что в 2023 году Twitter может столкнуться с оттоком нескольких миллиардов долларов.
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