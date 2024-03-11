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Масленица 2024: Как поздравить близких и что им подарить

11 марта 2024, 09:31
Фото: iStock/Julia Klueva

Фото: iStock/Julia Klueva

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11 марта в 2024 году – начало масленичной недели. Завершится празднование одного из самых древних православных праздников 17 марта – в Прощёное воскресенье.

Если вы всё ещё не знаете, что подарить на этот праздник близким и как поздравить их необычным способом, редакция «Радио 1» собрала этот список специально для вас.

Подарки к Масленице

Кухонные принадлежности

Какая первая ассоциация приходит вам в голову, когда вы слышите об этом празднике? Ну конечно же блины! Чтобы помочь своим близким превратить готовку этого вкусного блюда не только в полезное занятие, но и приятное, можно преподнести родным новую блинную сковороду. Если же вы хотите облегчить жизнь получателю подарка по максимуму — можно преподнести ему электроблинницу. С её помощью блины получится приготовить за считанные минуты.

Не лишней будет и посуда для сервировка. Красивые тарелки, чашки, солонки и перечницы, которые стоило бы поискать в русских народных росписях, чтобы максимально точно попасть в атмосферу праздника. Если у вас есть желание запомниться как самый оригинальный гость на празднике — то можете преподнести хозяевам дома самовар, который также является одним из символов Масленицы.

Предметы гардероба

Как мы уже говорили ранее, Масленица — православный праздник, корни которого уходят глубоко в историю русского народа. Достаточно оригинальным подарком может стать традиционная вышиванка, расписной платок или льняная одежда. На Масленицу также принято дарить серебряную украшения, ну а если вы хотите преподнести весёлый и забавный подарок — то можете смастерить бусы из бубликов.

Несмотря на то, что морозная погода покидает нас на ближайшие девять месяцев, позаботиться о тепле близких никогда не помешает. К Масленице можно преподнести вязаные варежки, перчатки или носки.

Интерьер

Мы уже поговорили о подарках, которые помогут украсить главную комнату для праздника Масленица — кухню. Однако, преподнести тематический подарок к этому событию можно в любое другое помещение. Так, отличным презентом может стать декоративный венок из трав, который обычно вешают над дверным проёмом или ставят в вазу. Этот подарок может быть ещё более персонализированным, если эти растения вы соберёте и засушите своими руками.

Также близкому человеку можно преподнести любое изделие, вышитое и расписанное в классическом древнерусском стиле. Это может быть плед, скатерть или салфетка для любой поверхности в доме.

Хорошим подарком для домашнего декора могут стать и различные обереги. Если ваш близкий человек верит в придания и приметы — можно порадовать его условным фигуркой Домовёнка, который будет охранять его дом.

Поздравления с масленицей

Мало просто подарить интересный подарок, важно преподнести его с не меньшей оригинальностью.

Поздравления в прозе

С Масленицей, поздравляю всех своих друзей, родных и близких. Чтобы все были счастливы, здоровы. Чтобы в семье царили только уют и благодать. Пусть весь этот год будет щедрым и удачным. Любите друг друга и цените. Добра, любви и мира всем.

Поздравляю вас с Масленицей! Пусть минувшая зима заберет с собой всё, что могло заставить плакать и переживать, а весна с буйным цветом и теплым ветром принесет в ваши будни свет, добро и удачу!

Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги. Пусть впереди тебя ждут весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

Поздравления в стихах

Проводим весело мы зиму,
Блинов румяных поедим!
Придет пусть в сердце к нам весна,
Ее встречать уже пора!
Прогоним холод и метель
И встретим радостно капель!

Вкусных блинов,
Щедрых столов,
Добра и веселья,
Чудесных мгновений,
Достатка без края.
С Масленицей поздравляю!

Пусть будет жизнь веселой,
Прекрасной, оживленной.
Пусть в ней всегда всё ладится.
Вас поздравляю с Масленицей!

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#подарки
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Лингвисты подмосковной Системы-112 приняли с начала года более 250 обращений
11 марта 2024, 10:53

Фото: РЦОВ 112

Более 250 вызовов на иностранных языках поступило в Систему-112 Московской области с начала года, в среднем за неделю операторы-лингвисты принимают около 20 таких обращений, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«112 является номером для вызова экстренных служб во многих странах, поэтому туристы при необходимости используют именно его. Как правило, звонящим нужна скорая помощь или полиция, при этом некоторые обращаются в службу спасения с бытовыми сложностями, например, при потере документов или сим-карты и даже для вызова такси», — отмечается в сообщении.
Операторы-лингвисты Системы-112 принимают вызов на иностранном языке и помогают звонящим общаться с представителями экстренных и прочих служб. Отмечается, что количество звонков на иностранном языке возрастает в летние и зимние месяцы.

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#112
#система 112
#московская область
#подмосковье
#иностранцы
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«Настал момент»: Медведев призвал снимать кино о российских героях
Медведев призвал снимать российское кино о войне и героях
11 марта 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Настало время начать снимать российское кино о войне и героях. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, российское кино стало намного качественнее за последние 10-15 лет. Он положительно оценил режиссуру, сценарии и игру артистов. Однако, Медведев считает, что необходимо начинать снимать кино о войне.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что о войне «нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно».
«Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.

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#подмосковье
#кино
#telegram
#искусственный интеллект
#юмор
#медведев
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В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения
11 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/antos777

Масштабное обновление системы теплоснабжения проведут на территории городского округа Красногорск, работы начнутся весной текущего года. Об этом было заявлено в ходе заседания в правительстве Московской области, которое провёл вице-губернатор — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«В настоящее время мы завершаем формирование масштабной программы модернизации теплоснабжения всей Московской области. (…) Уже этой весной приступим к реализации», — цитируются в сообщении слова Хромушина.
В частности, в Красногорском округе планируется реконструировать котельную №1 на улице Жуковского, которая снабжает теплом более 14 тысяч человек. Кроме того, вместо устаревшей котельной на Ткацкой Фабрики построят новую, на которую переведут снабжение более 2,5 тыс. потребителей. Новую котельную также планируется построить в посёлке Нахабино.

В программу также входит обновление тепловых сетей в Нахабине, Путилкове, селе Ильинское-Усово, красногорских микрорайонах Брусчатый Посёлок и Южный, а также на улице Вилора Трифонова.

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#жкх
#красногорск
#котельная
#евгений хромушин
#теплоснабжение
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В Подмосковье начали проводить первые весенние «Уроки цифры»
11 марта 2024, 10:10

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В Подмосковье стартовал первый весенний «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый «Урок цифры» будет проходить с 11 по 31 марта. В рамках мероприятий школьники смогут подробнее узнать о многообразие профессий в ИТ, которые связаны с тестированием программных продуктов.

«Урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер. В ходе увлекательной видеолекции учащиеся погружаются в разнообразный мир тестирования в информационных технологиях. С помощью тренажеров, предназначенных для начальной, средней и старшей школы, они познакомятся с разными видами тестирования, освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами и закрепят полученные знания. Те, кто пройдет все тренажёры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​первые занятие уже доступны на сайте проекта.

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#урок цифры
#подмосковье
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В Подольске медсестра купила «трешку» благодаря «Социальной ипотеке»
11 марта 2024, 10:04

Фото: istockphoto / fizkes

Медсестра переехала в собственную «трешку» благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Надежда Петрова работает в «Подольской детской городской больнице» боле 15 лет.

«В старших классах школы, когда пришло время определяться с будущей профессией, я уже планировала посвятить себя заботе о здоровье людей. В работе мне сразу пришлось по душе все — от процедурного кабинета до непосредственно общения с пациентами<…>Без поддержки, я бы никогда не смогла приобрести себе жилье. У меня подрастают сын и дочка, поэтому взяли трехкомнатную на «вторичке». У каждого ребенка должна быть своя комната. Мы уже переехали. Сейчас живем и одновременно делаем ремонт — обновляем полы, потолки, меняем обои», — поделилась медсестра.

Стоит отметить, что о программе женщина узнала благодаря своим знакомым.

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#ремонт
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#подмосковье
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В Москве с 4 по 5 апреля пройдет форум «Крепкая семья: Всё беременным!»
11 марта 2024, 09:59

Фото: istock / Kostikova

В Москве с 4 по 5 апреля в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» состоится Общероссийский форум «Крепкая семья: Всё беременным!».
Мероприятие приурочено к проведению весеннего Дня беременных, целью которого является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной. В 2024 году мероприятие проводится под слоганом «Любовь под сердцем».

Форум направлен на развитие активно формирующегося за последние годы сообщества экспертов, которые работают с беременными. На конференции презентуют имеющиеся в России лучшие практики поддержки беременных. По результатам мероприятия сформируют реестр лучших практик и инициатив.

Зарегистрироваться и детальнее ознакомиться с форумом можно по ссылке.

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Строители отчитались о ходе возведения четырёх корпусов красногорского ЖК «Ильинойс»
#россия
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#форум
#единая россия
#отношения
#счёт
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Жителей Подмосковья предупредили о поддельных банковских аккаунтах в мессенджерах
11 марта 2024, 09:54

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники начали использовать ещё одну схему обмана, для которой создают аккаунт с логотипом и именем какого-либо банка в мессенджере. О том, как устроена афера, рассказали жителям Московской области в пресс-службе регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Звонящий с поддельного банковского аккаунта мошенник заявляет, что необходимо обновить банковское приложение и для этого принять звонок и получить инструкции от «технического специалиста». Тот звонит по видеосвязи, чтобы «идентифицировать клиента по биометрии», и уверяет потенциальную жертву включить режим демонстрации экрана и войти в приложение банка. Так преступники получают доступ к информации о номерах карт, суммах на счету, а также фиксируют коды, которые присылает приложение для входа», — говорится в сообщении.
Специалисты министерства напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой обмана, надо помнить, что сотрудники банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры. Кроме того, нельзя демонстрировать незнакомцам по видеосвязи экран своего устройства. Все звонки от таких «сотрудников банка» следует сразу сбрасывать.

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#мошенники
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#подмосковье
#мингосуправления мо
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Строители отчитались о ходе возведения четырёх корпусов красногорского ЖК «Ильинойс»
11 марта 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Ильинойс» возводит на территории городского округа Красногорск группа компаний «Гранель», в настоящее время ведётся строительство двух корпусов дома №1 и двух корпусов дома №2. О ходе работ сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В первом и втором корпусах дома №1 в настоящее время заверили обустройство кровли, ведутся фасадные работы и отделка мест общего пользования, монтируются лифты и наружные инженерные сети. Продолжается возведение внутренних перегородок и стен, монтаж окон и внутренних инженерных систем. Кроме того, ведётся обустройство подземной парковки», — говорится в сообщении.
В первом корпусе дома №2 строители армируют и бетонируют последнюю фундаментную плиту и вертикальные конструкции подвала. Во втором корпусе дома №2 фундамент уже сделан, продолжается обустройство вертикальных подвальных конструкций.

В министерстве добавили, что в ЖК построят школьный корпус на 950 учеников и два детских сада на 450 воспитанников. Строительство первого детсада — на 250 мест — уже идёт.

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#минжилполитики мо
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Для россиян длинные выходные начнутся раньше Первомая
11 марта 2024, 09:40

Фото: Фотобанк Московской области.

Четырехдневные майские праздники — долгожданное событие для россиян, которое позволит отдохнуть и насладиться весенними деньками. В этом году выходные выпадают на период с 28 апреля по 1 мая, напоминает Минтруд РФ.
Постановлением Правительства РФ праздничные и выходные дни на 2023 год были утверждены в августе 2022 года. В честь Дня Весны и Труда (1 мая) жители России получат четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. При этом обычный субботний выходной день с 27 апреля был перенесен на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.

В настоящее время Первомай в России является традиционным выходным днем, который празднуется во многих семьях. Многие предприятия и организации не работают, а в городах проводятся праздничные мероприятия, концерты, автопробеги и шествия.

Первомай в России отмечается под разными названиями: День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда или просто День весны. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового трудового сезона.

Первое мая — праздник, посвященный труду и весне, имеет богатую историю. Он берет свое начало в конце XIX века, когда рабочее движение в США и европейских странах начало выступать за восьмичасовой рабочий день. В России праздник начал отмечаться после Октябрьской революции 1917 года под названием «День международной солидарности трудящихся». В этот день проходили массовые демонстрации и митинги.

В этот день принято поздравлять друг друга с праздником весны и труда, желать успехов и благополучия. Многие семьи выезжают на природу, участвуют в праздничных мероприятиях или проводят время дома с близкими.

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