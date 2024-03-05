Масштабный сбой произошел в работе Facebook* и Instagram*

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У пользователей по всему миру возникли сложности при использовании популярных социальных сетей и сервисов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы наблюдаются в соцсетях X, а также Facebook* и Instagram*. Кроме того, неполадки заметили пользователи YouTube, WhatsApp, TikTok, сервисов Google и других платформ.
Самой распространенной проблемой стал вход в аккаунт, прогрузка ленты.
Неполадки фиксируются не только у российских пользователей, но и в ряде других стран, среди которых: Германия, Испания, Франция.
Прежде уже сообщалось о сбое в сервисах по всему миру. Как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN, читайте в материале «Радио 1».
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Самой распространенной проблемой стал вход в аккаунт, прогрузка ленты.
Прежде уже сообщалось о сбое в сервисах по всему миру. Как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова