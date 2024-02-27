Сбой по всему миру: как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN

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Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Проблемы с ресурсами возникли не только в России, но и в Германии и США. Из-за чего произошли сбои и почему теперь запрещенные соцсети работают без VPN, читайте в материале «Радио 1».
Перестал работать Телеграм
Сбой в работе Telegram произошел по всему миру. Неполадки затронули пользователей из США, Германии, Польши, Швеции и Франции. Помехи в работе приложения не коснулись жителей стран Азии и Африки.
Первые жалобы на работу приложения стали поступать в 12:00 по мск. Вскоре пользователи сообщили о неполадках в работе ВКонтакте, WhatsApp, YouTube, Viber и других. Сбои затронули и работу сотовых операторов. Проблемы возникли у клиентов МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, Yota, «Ростелеком».
Работа Телеграм восстановлена
Вскоре после сообщений о массовом сбое, работа приложений была налажена. Координационный центр доменов сообщил, что доменная инфраструктура РФ в данный момент функционирует в нормальном режиме.
Инстаграм* заработал без ВПН
После масштабного сбоя в мессенджерах, у части пользователей беспрепятственно заработала социальная сеть Instagram*. Кроме того, без использования ВПН удается также подключиться к социальной сети X (Twitter). Вероятно доступ к запрещенным в России сетям вскоре вновь будет ограничен.
Прежде Роскомнадзор предупредил российских операторов связи об ответственности за предоставление доступа к Инстаграм*.
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*Организация Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Анастасия Хохлова