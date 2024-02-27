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Сбой по всему миру: как сломался Telegram и почему теперь не нужен VPN

Запрещенный в России Instagram* заработал без VPN
27 февраля 2024, 16:24
Фото: IStock/Urupong

Фото: IStock/Urupong

Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на сбои в работе мессенджеров. Проблемы с ресурсами возникли не только в России, но и в Германии и США. Из-за чего произошли сбои и почему теперь запрещенные соцсети работают без VPN, читайте в материале «Радио 1».

Перестал работать Телеграм

Сбой в работе Telegram произошел по всему миру. Неполадки затронули пользователей из США, Германии, Польши, Швеции и Франции. Помехи в работе приложения не коснулись жителей стран Азии и Африки.

Первые жалобы на работу приложения стали поступать в 12:00 по мск. Вскоре пользователи сообщили о неполадках в работе ВКонтакте, WhatsApp, YouTube, Viber и других. Сбои затронули и работу сотовых операторов. Проблемы возникли у клиентов МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2, Yota, «Ростелеком».


По данным систем мониторинга, было зафиксировано свыше 7 тыс. жалоб.

Работа Телеграм восстановлена


Вскоре после сообщений о массовом сбое, работа приложений была налажена. Координационный центр доменов сообщил, что доменная инфраструктура РФ в данный момент функционирует в нормальном режиме.

Инстаграм* заработал без ВПН


После масштабного сбоя в мессенджерах, у части пользователей беспрепятственно заработала социальная сеть Instagram*. Кроме того, без использования ВПН удается также подключиться к социальной сети X (Twitter). Вероятно доступ к запрещенным в России сетям вскоре вновь будет ограничен.

Прежде Роскомнадзор предупредил российских операторов связи об ответственности за предоставление доступа к Инстаграм*.

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*Организация Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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Музыкальный критик назвал замену Моргенштерна* в России
Музыкальный критик Бабичев: место Моргенштерна занял рэпер Macan
27 февраля 2024, 16:23

Фото: iStock/carloscastilla

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что знает, кто бы мог заменить рэпера Алишера Моргенштерна* на российской сцене, сообщает News.ru.
По словам эксперта, это мог бы быть исполнитель под псевдонимом Macan (Андрей Косолапов), который считается «копией» Моргенштерна*. Он признан открытием года на VK Music, пользуется значительной популярностью и участвует в чартах.

Бабичев отметил уменьшение числа блогеров, перешедших к музыкальной карьере в последнее время. Критик также упомянул имя певицы, которая, по его мнению, в настоящее время занимает лидирующую позицию среди исполнительниц в России.

«Это Анна Asti, несмотря на временную паузу в творчестве. Я считаю, что она остается ведущей певицей в стране», — поделился Бабичев.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
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Вакансии в сфере промышленности стали самыми востребованными зимой 2024 года
Аналитики «Авито Работы» назвали топ-10 вакансий в сфере промышленности
27 февраля 2024, 16:08

Фото: iStock/michal-rojek

За прошедшие 2 месяца 2024 года работодатели чаще всего обращали своё внимание на работников в сфере промышленности.
О том, какие специалисты востребованы на рынке труда больше всего «Радио 1» рассказали представители агрегатора по подбору персонала «Авито Работа».

Выяснилось, что чаще всего зимой 2024 года работодатели искали фрезеровщиков. Их зарплата, в среднем, достигает 137 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности оказались комплектовщики. Сегодня трудясь по этой специальности можно заработать около 65 тысяч рублей в месяц.

Почётное третье место в списке желанных для работодателей специалистов заняли бурильщики. Профессионал в этой сфере может рассчитывать на зарплату в районе 140 тысяч рублей.

Также часто нынешней зимой искали лаборантов, шахтёров, железнодорожников, электромонтажников, аппаратчиков, сталеваров и операторов.

«На платформе «Авито Работа» сфера производства занимает 1 место по уровню спроса на кадры. Зимой 2024 года сильнее всего число вакансий для промышленных специалистов выросло в регионах Дальнего Востока, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде и Перми», — подметил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

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#работа
#промышленность
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Танцоры из Реутова приняли участие в международных соревнованиях
27 февраля 2024, 15:54

Фото: Ксения Казакова

«Танец для нас – это образ жизни»: воспитанники школы «Лига танцев» из Реутова выступили на международных соревнованиях. Об этом сообщил корреспондент.
Международные соревнования по спортивным бальным танцам прошли в Минске.

Подмосковные танцоры Алина Чернухина и Максим Кирилюк выступили в пяти категориях:медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.

«У судей обычно есть несколько критериев, по которым они оценивают пары. Конечно же, это техническая составляющая, артистизм, внешний вид пары и так далее. Мне очень приятно, что наши дети, помимо техники, показали яркие эмоции и были невероятно красивы в одних из самых лучших костюмах. Мы получили огромное количество комплиментов. Ну, и в целом, все вместе насладились танцем», —поделилась тренер школы «Лига танцев» Юлия Чернухина.

Стоит отметить, что по итогам спортсмены заняли пятое место. Следующие соревнования, в которых примут участие Алина и Максим пройдут уже в Москве.

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#реутов
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Сайт сообщества Steam внесли в реестр запрещенных ресурсов
27 февраля 2024, 15:53

Фото: Istockphoto / DragonImages

Сайт игрового сообщества Steam внесён в реестр запрещённых Роскомнадзором. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, в случае полной блокировки Steam Community игроки из России лишатся доступа к своим профилям.

Причину запрета ведомство в настоящее время не озвучило. Решение о блокировке было принято еще 22 февраля.

Напомним, прежде сайт игровой площадки уже был внесен в список запрещенных. Тогда в деятельности сервиса было обнаружено нарушение в виде пропаганды на сайтах употребления наркотических веществ. Однако через како-то время площадка вновь заработала.

Отмечается, что накануне перестал работать сайт, через который игроки осуществляли пополнение счета аккаунтов в Steam.

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Синоптик Цыганков: «Конец февраля и начало марта у нас очень тёплые»
27 февраля 2024, 15:42

Фото: istockphoto.com/Liudmila Kiermeier

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в конце февраля в Москве.
«Конец февраля и начало марта у нас очень тёплые, температура соответствует середине марта. Мы находимся в тёплом секторе циклона. 28-29 февраля днём 1... 3°С. Самая холодная ночь, наверное, будет сегодня — на 28 февраля, когда будет -6...-4°С. Следующая ночь -4...-2°С. И дальше, 1 и 2 марта, ночью -5...0°С», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» также заявлял, что первое проявление весны жители Подмосковья заметят на этой неделе.

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В шести округах Подмосковья привели в порядок светофоры, фонари и дорожные знаки
27 февраля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по содержанию в порядке региональной дорожной сети провели в шести округах Московской области работники Мосавтодора, они коснулись дорожных знаков, фонарей и светофоров, а также состояния асфальта, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«В частности, дорожники починили светофор на Лесной улице в Дзержинске, заменили повреждённые дорожные знаки на Октябрьском проспекте в Люберцах и в селе Красный Путь округа Домодедово, ликвидировали яму на улице Советской Конституции в Ногинске и восстановили уличное освещение в деревне Третьяково в округе Клин», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты Мосавтодора ликвидировали подтопление на дороге между деревнями Козлово и Масленниково на территории Волоколамского округа.

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В Подмосковье продолжается подготовка к паводку на торфяниках
27 февраля 2024, 15:35

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты МОС АВС продолжают подготовку к паводку на торфяниках Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Аварийно-восстановительная служба ГКУ МО «МОС АВС» начала подготовку к паводку на торфяниках Подмосковья.

«К возможному нынешнему подъему уровня грунтовых вод специалисты МОС АВС готовились заранее: отремонтированы все гидросооружения системы обводнения торфяников Московской области, с подрядчиками заключены контракты на эксплуатацию объектов, проверена готовность «на местах», — поделились в министерстве.

Кроме этого, особое внимание специалисты уделяют крупным магистральным каналам в городских округах Шатура, Егорьевск, Павловский-Посад.

Стоит отметить, что по мнению специалистов, весенний паводок в этом году начнется в апреле.

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#подмосковье
#паводок
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#служба
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Уже более 2,2 тысяч подмосковных педагогов получили компенсацию аренды жилья
27 февраля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 2,2 тысяч учителей Московской области уже получили компенсацию за аренду жилья, положенную им с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей. Она полагается преподавателям семи направлениям: русского языка и литературы, математики, информатики, физики, химии, биологии и начальных классов.
«Цель – поддержать учителей, которые уже работают в регионе, а также создать условия для привлечения новых педагогических кадров. На сегодня выплату уже получили более 2,2 тысяч педагогов», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.
Выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка – не менее 27 часов, а для учителей начальных классов – не меньше 25 часов. У педагога, а также его детей, супруги или супруга не должно быть служебного или собственного жилья на территории Московской области.

Подать заявление на компенсацию можно на региональном портале госуслуг.

В Минобразования напомнили, что, помимо компенсации аренды жилья, в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки педагогов. Так, молодой специалист может получить пособие 150 тысяч рублей – 50 тысяч при трудоустройстве и ещё 100 тысяч – по окончании второго года работы. Также им положена ежемесячная доплата в 6 тысяч, если они утраиваются на работу впервые.

Ежемесячная надбавка в 11 тысяч рублей предусмотрена за классное руководство. Кроме того, педагоги Подмосковья могут стать участниками программы «Социальная ипотека» и получить квартиру от государства. Останется только выплатить проценты по кредиту.

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#педагоги
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Психолог призвал родителей притвориться глупыми, чтобы решить проблемы ребёнка
Психолог Вершинин объяснил, как помочь ребёнку справиться с кибербуллингом
27 февраля 2024, 15:18

Фото: IStock/Moore Media

В 70% случаях дети не рассказывают родителям о том, что их оскорбляют или унижают в интернете. Об этом во время подкаста «Я тебя умоляю» студии «Р1» рассказал социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «уроки публичности» Михаил Вершинин. По словам специалиста, дети не доверяют родителям свои проблемы в соцсетях, поскольку считают их глупыми.
«Дети в 70 процентах случаев пытаются решать вопрос травли сами. Они редко обращаются к учителям и взрослым. Это проблема мировая. Но в России она специфична и тем, что цифровые компетенции родителей ниже, чем детей. Дети разбираются в приложениях лучше, чем родители и они не являются для них авторитетом», — объяснил специалист.
Психолог также отметил, что травля в интернете становится распространённой из-за ранней цифровой социализации. По его данным, первый возраст контакта с интернетом стал от 4 до 6 лет.
«Социальные психологи, которые изучают эти процессы, сталкиваются с тем, что цифровая социализация стала наступать раньше офлайновой. То есть дети очень рано погружаются в интернет, когда ещё не понимают, что это такое. Они попадают в рунет, в паблики, где нет правил, где нет разделения на хорошее и плохое. Если ребёнок попадёт в хорошую среду, у него будет хороший процесс социализации, попадёт в другую среду — получит, не дай бог, синих китов», — объяснил Вершинин.
Чтобы помочь ребёнку социализироваться в реальном и виртуальном мире, специалист рекомендовал больше говорить с ребёнком про конфликты и эмоции, объяснять, как конфликт в интернете можно решить по-другому. Также психолог предложил попросить помощи у ребёнка в объяснении работы соцсетей. Так, по его словам, можно понять интересы ребёнка и проблемные точки.
«Просить детей что-то делать в интернете. Объясни мне, как делать мемы или запостить пост. И когда дети объясняют что-то, они лучше общаются с родителями, они меньше скрывают какие-то поведенческие аспекты, и родителям в этот момент можно включить небольшую манипуляцию, попросить подробнее что-то объяснить, чтобы в процессе понять, что вообще в голове у ребёнка», — добавил эксперт.
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#психолог
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