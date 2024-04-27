Мастер фэншуй раскрыла, как привлечь удачу с помощью приправы

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С помощью лаврового листа можно привлечь удачу, богатство и исполнить заветные мечты. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
Она рассказала, что лавр символизирует чистоту, целеустремленность, триумф и бессмертие. С помощью этого листа можно обрести жизненную силу, успех и здоровье. Также эта приправа поможет исполнить жение и оградить от бед.
Она также порекомендовала в каждый угол комнаты, где обычно собирается вся семья, положить лаврушки, тогда домочадцы будут реже болеть.
Ещё на лавровом листе можно написать желание и бросить его в огонь. Такой ритуал поможет человеку быстро добиться поставленной цели.
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«При этом свои свойства растение сохраняет даже после высушивания. Листочек лавра стоит положить, например, в сумку, чтобы постоянно носить с собой. Он будет придавать сил, оберегать от неприятностей и несчастных случаев», – отметила Рунова в интервью с «Москвой 24».
Она также порекомендовала в каждый угол комнаты, где обычно собирается вся семья, положить лаврушки, тогда домочадцы будут реже болеть.
Ещё на лавровом листе можно написать желание и бросить его в огонь. Такой ритуал поможет человеку быстро добиться поставленной цели.
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Элина Позднякова