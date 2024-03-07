Эксперт по фэншуй Мельникова рассказала, как с помощью зеркал привлечь в дом удачу

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Чтобы улучшить жизнь всей семьи и энергию в доне, необходимо правильно располагать зеркала. Советы дала эксперт по фэншуй и учению васту (индуистское знание об организации жилища) Евгения Мельникова.
«Зеркала в доме должны располагаться таким образом, чтобы смотреться в них можно было в направлении севера, северо-востока, востока или северо-запада. Это позволит привлечь в жилище поток позитивной энергии, которая будет благоприятно влиять на все сферы жизни домочадцев», - рассказала Мельникова в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, зеркала способны улучшить энергию в «проблемных» секторах дома. Она пояснила, что, если на севере жилища нет окна, у жильцов могут появиться проблемы с деньгами. Однако исправить подобную ситуацию можно, повесив большое зеркало на северную стену.
Также, по ее словам, не нужно делать зеркальные потолки, особенно в спальне. Специалист объяснила, что таким образом мы переворачиваем свою жизнь с ног на голову и нарушаем баланс энергий.
Не стоит располагать зеркало напротив входной двери, так как это может препятствовать поступлению в дом потока активной энергии, резюмировала Мельникова.
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