В России проиндексируют материнский капитал

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Материнский капитал с 1 февраля проиндексируют до 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и до 833 тысяч рублей - на второго.
Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
Родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, при появлении второго полагается доплата в размере 202,6 тысяч рублей.
Материнский капитал – это мера господдержки российских семей по национальному проекту «Демография».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.
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Родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, при появлении второго полагается доплата в размере 202,6 тысяч рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.
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Мария Фирсова