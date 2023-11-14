МЧС: Еще 99 прошедших через КПП «Рафах» россиян отправлены в Каир

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
Еще 99 россиян, среди которых 43 ребёнка, покинули сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом и отправилась на автобусах в Каир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь. На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи», — рассказали в МЧС.Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщал, что сегодня территорию сектора Газа должны покинуть по меньшей мере 70 человек.
Спасатели планирует доставить из анклава всех эвакуированных граждан России в течение недели.
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