МЧС: КПП «Рафах» из сектора Газа пересекли 98 граждан РФ

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КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом пересекли 98 граждан Российской Федерации, об этом сообщили в МЧС РФ.
Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщал, что сегодня территорию сектора Газа должны покинуть по меньшей мере 70 человек.
При этом, ещё 70 россиян, которые были эвакуированы из анклава 12 ноября, уже сегодня были отправлены на Родину бортом Каир-Москва. Перед отправкой их состояние оценили специалисты Минздрава.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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При этом, ещё 70 россиян, которые были эвакуированы из анклава 12 ноября, уже сегодня были отправлены на Родину бортом Каир-Москва. Перед отправкой их состояние оценили специалисты Минздрава.
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Евгения Парфентьева