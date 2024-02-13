МЧС объяснило причину огненного зарева над Капотней и Братеево

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Столичное ГУ МЧС объяснило причину яркого зарева на юго-востоке Москвы, которое видели жители районов Капотня, Марьино и Братеево. По информации ведомства, это может быть связано с плановым сжиганием топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.
Ранее некоторые очевидцы заявляли, что на место огненных вспышек направлялись «скорая» и две пожарные машины, но в московском управлении МЧС рассказали, что действующих пожаров на территории столицы на тот момент не было. Не поступала и информация о пострадавших.
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