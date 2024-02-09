Пожар на севере Москвы разросся до 4 тысяч «квадратов»

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Площадь пожара кровли жилого дома на севере Москвы увеличилась до 4000 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний дом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Дептранс Москвы отметил, что из-за пожара движение по улице Черняховского в Москве у станции метро «Аэропорт» перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.
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Артем Путинцев