Мессенджер WhatsApp* замедлил работу

Фото: IStock/Claudia Nass
В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp*. Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ, передает РИА Новости.
Ранее в некоторых регионах России профильные ведомства замедлили работу приложения. Эта мера была предпринята в ответ на отказ владельцев приложения пресекать призывы к экстремизму в чатах.
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Олег Дикий