В Кремле заявили об отсутствии планов ограничивать YouTube в России

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Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, заявил журналистам ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что все возможные проблемы и сбои могут быть связаны с недостаточной мощностью местного оборудования компании. Тем не менее, иностранные медиахолдинги выбрали свою политику в отношении России и с этим трудно что-либо поделать, пояснил он. Песков также добавил, что возможный уход YouTube с российского рынка имеет свои технологические последствия.
Ранее российский сотовые операторы сообщали о техническом сбое в компании Google, что может повлиять на работу YouTube в России.
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Олег Дикий