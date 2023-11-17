«Метеорит»: На Западе пришли в ужас от нового мощного оружия России

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Российский ракетный комплекс «Авангард» способен нанести удар по любой точке мира всего за 30 минут, об этом пишет The Daily Express.
«Ракета, которую Путин описывал как «метеорит», может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», - прокомментировали ситуацию в издании.
В Daily Express также отметили, что ракеты «Авангарда» единственные в мире способны развить скорость в десятки тысяч километров в час.
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