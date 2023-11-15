Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО

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Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».
«Министерство обороны РФ изучает вопрос оснащения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» передовыми зенитно-ракетными комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», — сообщили источники газеты «Известия».Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.
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Артем Кузьмин