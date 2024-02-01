Метеорологи США: В 2023 году количество молний стало больше на 7 процентов

Фото: Maksym_Isachenko
При этом в приходе Сент-Бернарда в штате Луизиана зафиксировали 392 вспышки молний на квадратную милю — это самый высокий показатель в стране, в то время как в Техасе отмечалось наибольшее количество ударов молний в целом (более 13 млн вспышек). И наоборот, в штатах Новой Англии количество вспышек молний было одним из наиболее низких во всей Америке.
Анализ спутниковых снимков лесных пожаров, произошедших за период с 1992 по 2018 год, показал, что примерно 90% лесных пожаров происходят из-за так называемых «горячих» ударов молний, которые характеризуются более длительной продолжительностью, чем обычно. Длительность таких ударов может составлять от 40 миллисекунд до почти трети секунды, что передает достаточное количество тепла траве, кустарникам и деревьям для возгорания. Моделирование показало, что при нагревании атмосферы возможно увеличение числа таких «горячих» ударов молний с трех до четырех ударов в секунду во всем мире. Ученые также указывают на рост на 28% всех типов ударов молний к 2090 году.
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