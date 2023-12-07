Молния ударила в 11 членов одной семьи, 6 человек погибли

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В Танзании молния ударила в 11 членов семьи во время выпускного.
Daily News пишет, что в воскресенье, 3 декабря, в деревне Мапарагве, семья праздновала на открытом воздухе выпускной одного из родственников. Началась гроза, неожиданно ударила молния. Пятеро пострадавших выжили, а шесть человек погибли. Двое из пострадавших были детьми.
Полиция обратилась к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и не подвергаться ненужному риску во время сезона дождей.
Ранее сообщалось, что сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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Полиция обратилась к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и не подвергаться ненужному риску во время сезона дождей.
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Мария Фирсова